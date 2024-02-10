بريطانيا: 1500 شخص أغلقوا حساباتهم في بنك باركليز البريطاني تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 10 شباط (بترا)- قالت "حملة التضامن مع فلسطين" في المملكة المتحدة، إن أكثر من 1500 شخص أغلقوا حساباتهم البنكية لدى بنك باركليز في بريطانيا، احتجاجاً على قيام البنك بتمويل شركات تزود إسرائيل بالأسلحة.
وأضافت الحملة، في بيان اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني، أن بحثا أجرته الحملة كشف أن بنك باركليز يمتلك ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني من الأسهم، ويقدم أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في شكل قروض واكتتابات لتسع شركات تزود إسرائيل بالأسلحة، وتستخدم إسرائيل أسلحة هذه الشركات ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في هجماتها على الفلسطينيين.
ووفق الحملة، يشمل ذلك شركة "جنرال ديناميكس"، التي تنتج أنظمة الأسلحة التي تسلح الطائرات المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، وشركة "إلبيت سيستمز"، التي تنتج طائرات بدون طيار، وذخائر وأسلحة مدفعية يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
10/02/2024 21:19:09
MENAFN10022024000117011021ID1107836287
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