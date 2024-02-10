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بريطانيا: 1500 شخص أغلقوا حساباتهم في بنك باركليز البريطاني تضامنا مع غزة

2/10/2024 2:27:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 10 شباط (بترا)- قالت "حملة التضامن مع فلسطين" في المملكة المتحدة، إن أكثر من 1500 شخص أغلقوا حساباتهم البنكية لدى بنك باركليز في بريطانيا، احتجاجاً على قيام البنك بتمويل شركات تزود إسرائيل بالأسلحة.
وأضافت الحملة، في بيان اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني، أن بحثا أجرته الحملة كشف أن بنك باركليز يمتلك ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني من الأسهم، ويقدم أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في شكل قروض واكتتابات لتسع شركات تزود إسرائيل بالأسلحة، وتستخدم إسرائيل أسلحة هذه الشركات ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في هجماتها على الفلسطينيين.
ووفق الحملة، يشمل ذلك شركة "جنرال ديناميكس"، التي تنتج أنظمة الأسلحة التي تسلح الطائرات المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، وشركة "إلبيت سيستمز"، التي تنتج طائرات بدون طيار، وذخائر وأسلحة مدفعية يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
10/02/2024 21:19:09

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