مظاهرات في مختلف مناطق بريطانيا تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 10 شباط (بترا)- تظاهر آلاف البريطانيين، اليوم السبت، في مختلف مدن ومناطق المملكة المتحدة للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة والدعوة لوقف إطلاق النار.
وقالت حملة التضامن مع فلسطين، إن المتظاهرين خرجوا في أكثر من 50 منطقة في عموم بريطانيا بما في ذلك مناطق في لندن ومدن بريستول ومانشستر وبرمنغهام، وكوفينتري، ومناطق ايلنغ وكينسنغتون وأكتن وكامدن وكيغستون ومناطق أخرى خارج العاصمة لندن.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، داعين الحكومة البريطانية إلى إنهاء دعمها لإسرائيل، بما في ذلك حظر فوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
10/02/2024 21:12:17
MENAFN10022024000117011021ID1107836286
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