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مظاهرات في مختلف مناطق بريطانيا تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

2/10/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 10 شباط (بترا)- تظاهر آلاف البريطانيين، اليوم السبت، في مختلف مدن ومناطق المملكة المتحدة للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة والدعوة لوقف ‏إطلاق النار. ‏
وقالت حملة التضامن مع فلسطين، إن المتظاهرين خرجوا في أكثر من 50 منطقة في عموم بريطانيا بما في ذلك مناطق في لندن ومدن بريستول ومانشستر وبرمنغهام، وكوفينتري، ومناطق ايلنغ وكينسنغتون وأكتن وكامدن وكيغستون ومناطق أخرى خارج العاصمة لندن.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، داعين الحكومة البريطانية إلى إنهاء دعمها لإسرائيل، بما في ذلك حظر فوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
10/02/2024 21:12:17

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