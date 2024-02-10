جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

* لملاحظة الفقرة السادسة

عمان 10 شباط (بترا)- التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وفداً أكاديميًا من جامعة جورجتاون الاميركية ضم عميد كلية ماكدونو للأعمال الدكتور بول الميدا، ومساعد أول إيلي فرحات، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في عمان سامر جودة.

وتناول اللقاء بحسب بيان صحفي اليوم السبت، بحث أطر تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الطرفين في مجالات تكنولوجيا الأعمال.

وأكدت سموها أهمية تعزيز الروابط الأكاديمية بين الجامعات العالمية والمحلية، وتبادل الخبرات والمعرفة في سبيل تعزيز منظومة التعليم والبحث العلمي.

وأشارت سموها إلى أن الجامعة، التي أسست عام 1991 باسم "كلية الأميرة سمية الجامعية للتكنولوجيا"، تعمل كذراع أكاديمي للجمعية العلمية الملكية ، ومنحت درجة البكالوريوس في علم الحاسبات الإلكترونية كأول تخصص تطرحه الجامعة.

وتابعت أنه في عام 1994وضع حجرُ الأساس لكلية الملك عبد الله الثاني للهندسة الكهربائية عام 1994، وفي عام 2006 أنشأت كلية تكنولوجيا الأعمال.

وأضافت سموها أن الجامعة وحاضنة الأعمال يعملان تحت مظلة الجمعية العلمية الملكية، وهي مؤسسة وطنية تأسست بموجب إرادة ملكية سامية كمؤسسة علمية متعددة التخصصات تعمل على دعم وتطوير التنمية في الأردن، من خلال إجراء الفحوصات الفنية المتخصصة والمعتمدة، إضافة الى إجراء البحوث العلمية والتقنية بالتعاون مع القطاع الصناعي والجامعات المحلية، والعمل بشراكة وطيدة مع المجتمعات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية.

من جهتها، عرضت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، مسيرة الجامعة وإنجازاتها في المجالات الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية لطلبة الجامعة، مؤكدة الحرص على تعزيز أواصر التعاون والانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته، للمساهمة في تطوير قطاعات الابتكار وتكنولوجيا الأعمال.

من جانبه، قدم عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، نبذة عن الكلية والاعتمادات الدولية التي حصلت عليها وبرامجها المتخصصة، إضافة إلى عرض برنامج الماجستير "إدارة الأعمال التنفيذي"، الذي يستهدف مدراء الأعمال الذين لديهم خبرة في مجال الإدارة الوظيفية والمهنية.

وفي ذات السياق، أثنى الوفد الزائر، على الدعم المتواصل الذي تقدمه سمو الأميرة سمية لهذا الصرح التعليمي المميز، وجهود الجامعة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في المملكة، كما أعرب عن استعداده لتعزيز التعاون المشترك.

كما قدم الوفد تعريفا بجامعة جورجتاون وما تطرحه من برامج وتخصصات، وتحديدا في كلية ماكدونو للأعمال.

ومن جانبه أعرب جودة، عن سعادته بهذا التعاون بين جامعتين رائدتين، تقدمان ذات المستوى الأكاديمي المتميز وفقا للمعايير الدولية في التخصصات الفريدة التي تطرحهما وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطورة في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء، اطلع الوفد الزائر على مجموعة من المشاريع التي أعدها وقدمها طلبة الجامعة في مختلف تخصصات علم الحاسوب، والهندسة وتكنولوجيا الأعمال.

--(بترا)

أ ر/ن ح/ف ق

10/02/2024 21:17:50