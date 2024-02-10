الصفدي: النشامى وضعوا اسم الأردن على سلم القارة الآسيوية ويليق بهم استقبال الأبطال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط(بترا)- قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، إن أداء منتخب النشامى بنهائي كأس آسيا أمام شقيقه القطري، يبعث على الفخر والاعتزاز، وقد برهنوا بأدائهم الرجولي صورة الأردني الذي لا يعرف المستحيل.

وأضاف أن الأداء البطولي لمنتخب النشامى رفع رؤوسنا عاليا، فتحية الفخر والاعتزاز بهم من لاعبين وكادر تدريبي وفني وطبي، وكذلك الشكر للجماهير الأردنية التي ساندت المنتخب في مختلف الظروف.

وأضاف الصفدي: نقف مع إنجاز المنتخب الوطني، والذي يضعنا أمام محطة جديدة تستوجب تقديم مختلف أشكال الدعم للنشامى الذين برهنوا بعزيمتهم وإرادتهم أن المستحيل ليس أردنيا، وقد وضعوا اسم الأردن على سلم القارة الآسيوية.

ودعا الصفدي جماهير الكرة الأردنية إلى إستقبال النشامى، بالشكل الذي يليق بهم وبمستواهم الذي وضع الكرة الأردنية على خارطة القارة، كمنتخب صعب وعنيد ومليء بالروح والعزيمة، مقدما في الختام التهنئة للأشقاء القطريين فوزهم ونجاحهم في تنظيم البطولة.

--(بترا)

م خ/أز/ هـ ح

10/02/2024 20:45:52