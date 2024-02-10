الصفدي: النشامى وضعوا اسم الأردن على سلم القارة الآسيوية ويليق بهم استقبال الأبطال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط(بترا)- قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، إن أداء منتخب النشامى بنهائي كأس آسيا أمام شقيقه القطري، يبعث على الفخر والاعتزاز، وقد برهنوا بأدائهم الرجولي صورة الأردني الذي لا يعرف المستحيل.
وأضاف أن الأداء البطولي لمنتخب النشامى رفع رؤوسنا عاليا، فتحية الفخر والاعتزاز بهم من لاعبين وكادر تدريبي وفني وطبي، وكذلك الشكر للجماهير الأردنية التي ساندت المنتخب في مختلف الظروف.
وأضاف الصفدي: نقف مع إنجاز المنتخب الوطني، والذي يضعنا أمام محطة جديدة تستوجب تقديم مختلف أشكال الدعم للنشامى الذين برهنوا بعزيمتهم وإرادتهم أن المستحيل ليس أردنيا، وقد وضعوا اسم الأردن على سلم القارة الآسيوية.
ودعا الصفدي جماهير الكرة الأردنية إلى إستقبال النشامى، بالشكل الذي يليق بهم وبمستواهم الذي وضع الكرة الأردنية على خارطة القارة، كمنتخب صعب وعنيد ومليء بالروح والعزيمة، مقدما في الختام التهنئة للأشقاء القطريين فوزهم ونجاحهم في تنظيم البطولة.
--(بترا)
م خ/أز/ هـ ح
10/02/2024 20:45:52
MENAFN10022024000117011021ID1107836284
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