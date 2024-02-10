الفايز يُشيد بأداء النشامى ويثمن حصولهم على المركز الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 10 شباط (بترا) - أشاد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، بأداء منتخب النشامى خلال مشواره في بطولة أمم آسيا لكرة القدم، مثمنًا حصولهم على المركز الثاني.

وقال الفايز إن "منتخب النشامى كتب بحروف الذهب تاريخًا جديدًا لكرة القدم الأردنية بعد حصوله على المركز الثاني في المباراة النهائية أمام شقيقه المنتخب القطري، التي جرت مساء اليوم السبت في الدوحة".

وأضاف أن منتخب النشامى بأدائه المتميز أضاف فرحًا جديدًا لأفراح الأردنيين بمناسة احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وبين الفايز أن منتخب النشامى أدخل الفرحة والسعادة لكل بيت أردني، وسطّر النشامى في مشوار المنافسة على البطولة معاني التضحية من أجل الوطن لتبقى راية الوطن خفاقة شامخه.

ومضى قائلًا: "مبارك المركز الثاني فقد أثبت النشامى أنهم يحملون حب الوطن في قلوبهم"، مضيفًا: "شكرًا لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه دوما بتقديم الدعم اللازم للمنتخب، وشكرًا لسمو ولي العهد الذي حرص دوما على تواجده في الملعب بين الجمهور الأردني ولاعبي المنتخب يمدهم بالمعنويات والعزيمة".

وقدم الفايز شكره أيضًا لرئيس وأعضاء الاتحاد الأردني لكرة القديم والجهاز الفني للمنتخب على هذا الأداء الكبير، الذي هو فخر لنا جميعا، للجماهير الأردنية الكبيرة، التي وقفت خلف النشامى منذ انطلاق مشوار بطولة أمم آسيا، ولم تتوقف عن تشجيع المنتخب ومساندته لحظة بلحظة.

--(بترا)

م ش/أز/ هـ ح

10/02/2024 20:43:52