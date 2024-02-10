الفايز يُشيد بأداء النشامى ويثمن حصولهم على المركز الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 10 شباط (بترا) - أشاد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، بأداء منتخب النشامى خلال مشواره في بطولة أمم آسيا لكرة القدم، مثمنًا حصولهم على المركز الثاني.
وقال الفايز إن "منتخب النشامى كتب بحروف الذهب تاريخًا جديدًا لكرة القدم الأردنية بعد حصوله على المركز الثاني في المباراة النهائية أمام شقيقه المنتخب القطري، التي جرت مساء اليوم السبت في الدوحة".
وأضاف أن منتخب النشامى بأدائه المتميز أضاف فرحًا جديدًا لأفراح الأردنيين بمناسة احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وبين الفايز أن منتخب النشامى أدخل الفرحة والسعادة لكل بيت أردني، وسطّر النشامى في مشوار المنافسة على البطولة معاني التضحية من أجل الوطن لتبقى راية الوطن خفاقة شامخه.
ومضى قائلًا: "مبارك المركز الثاني فقد أثبت النشامى أنهم يحملون حب الوطن في قلوبهم"، مضيفًا: "شكرًا لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه دوما بتقديم الدعم اللازم للمنتخب، وشكرًا لسمو ولي العهد الذي حرص دوما على تواجده في الملعب بين الجمهور الأردني ولاعبي المنتخب يمدهم بالمعنويات والعزيمة".
وقدم الفايز شكره أيضًا لرئيس وأعضاء الاتحاد الأردني لكرة القديم والجهاز الفني للمنتخب على هذا الأداء الكبير، الذي هو فخر لنا جميعا، للجماهير الأردنية الكبيرة، التي وقفت خلف النشامى منذ انطلاق مشوار بطولة أمم آسيا، ولم تتوقف عن تشجيع المنتخب ومساندته لحظة بلحظة.
--(بترا)
م ش/أز/ هـ ح
10/02/2024 20:43:52
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