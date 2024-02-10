المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر أمام قطر ويحل وصيفا لبطل كأس اسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 10 شباط (بترا)- حل المنتخب الوطني لكرة القدم وصيفا لبطل كأس آسيا، بعد خسارته أمام منتخب قطر بنتيجة 1-3 في المباراة النهائية التي جرت مساء اليوم في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

المباراة التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شهدت حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز الثمانين الف متفرج.

وشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تتويج الفائزين وأصحاب المركز الثاني إلى جانب سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر ورئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، حيث توج المنتخب القطري بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم لاعبو المنتخب الوطني الميداليات الفضية.

وسجل لاعب قطر أكرم عفيف الهدف الأول لفريقه في الشوط الأول قبل أن يعادله يزن نعيمات لمنتخبنا في الشوط الثاني، ليعود عفيف ومن ركلتي جزاء ويسجل الهدفين الثاني والثالث مانحا الفوز لقطر.

وحصل المنتخب القطري على 5 مليون دولار جائزة بطل كأس آسيا، فيما حصل المنتخب الوطني على 3 مليون دولار جاىزة المركز الثاني.

ويعتبر وصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني، إنجازا غير مسبوق للكرة الأردنية حيث أبهر نجوم المنتخب متابعي البطولة من مختلف أنحاء القارة، محققا نتائج لافتة وعروضا جيدة.

وكان المنتخب الوطني بدأ البطولة بالفوز على ماليزيا 4-0 ثم التعادل مع كوريا الجنوبية 2-2 قبل أن يخسر أمام البحرين 0-1 ليحل في المركز الثالث في المجموعة الخامسة ويتأهل للدور الثاني حيث فاز على العراق 3-2 ثم على طاجكستان 1-0 في دور الثمانية والفوز على كوريا الجنوبية 2-0 في الدور قبل النهائي ليتأهل إلى المباراة النهائية ويخسر أمام قطر.

وسيطر منتخب قطر على جوائز الأفضل في البطولة، حيث فاز اللاعب أكرم عفيف بجائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب، وفاز حارس مرمى قطر مشعل برشم بجائزة أفضل حارس مرمى، وفاز لاعب قطر حسن الهدروس بجائزة اللعب النظيف.

--(بترا)





خ خ/أز/هـ ح

10/02/2024 20:37:26