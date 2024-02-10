الملك للنشامى: كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا )- حيّا جلالة الملك عبدالله الثاني المنتخب الوطني لكرة لقدم بعد أدائه المبهر في بطولة كأس آسيا 2023.

وأكد جلالته أن النشامى كانوا محط أنظار الجميع في هذه البطولة المميزة.

وقال جلالته، في تغريدة عبر حسابه في منصة "اكس"، "عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".

وأضاف جلالته:" نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

--(بترا)

أز/هـ ح

10/02/2024 20:34:25