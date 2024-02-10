تربية الزرقاء الأولى تتصدر منافسات اليوم الأول من بطولة الأيام الأولمبية لألعاب القوى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- تصدرت مديرية تربية الزرقاء الأولى صدارة اليوم الأول من بطولة الأيام الأولمبية لألعاب القوى بحصد 3 ميداليات.

وأقيمت في البطولة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسي برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على ملاعب مظهر ارسلان في الزرقاء، فعاليات الرمي للمرحلة الأساسية العليا والثانوية، وشارك بها 57 طالبا، لدفع الكرة الحديدية و 44 رمي الرمح و 55 القرص.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة بالتنظيم المميز للبطولة، مشيرا إلى أن المدرسة هي المحفز الحقيقي لتطوير الرياضة واكتشاف المواهب في سن مبكرة.

وقال إن المدرسة تعتبر البيئة الرافدة لجميع الأنواع الرياضية، حيث اكتسبت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد تجربة كبيرة في تنظيم التظاهرات الرياضية.

وكانت النتائج على النحو التالي الكرة الحديدية المرحلة الأساسية العليا في المركز الأول محمد فرح من مديرية الزرقاء الأولى، والثاني قيس محمد من القويسمة، والثالث أحمد الخصاونة من الجامعة، وفي لعبة الرمح المرحلة الأساسية العليا الأول حسين عبد الله من الرمثا، والثاني آدم عبد الكريم من الكورة، والثالث أنس بشير من عجلون.

أما لعبة القرص للمرحلة الأساسية العليا في المركز الأول مجد فوزي من الزرقاء الأولى، والثاني أنس بشير من عجلون والثالث محمد فيصل من الرمثا، وفي لعبة الكرة الحديدية المرحلة الثانوية بالمركز الأول سند العبدللات من مديرية عمان والثاني زيد العمري من بني عبيد والثالث محمد حسن من الرصيفة.

وفي لعبة الرمح المرحلة الثانوية بالمركز الأول عبد الله فراس من جرش، والثاني عبيدة معدي من إربد، والثالث عبادة تلاوي من الأغوار الشمالية، وفي لعبة القرص المرحلة الثانوية بالمركز الأول عبد الرحمن رائد من إربد، والثاني زيد أشرف من الزرقاء الأولى والثالث محمد حسن من الرصيفة.

وحول ترتيب مراكز المديريات في الحصول على الميداليات الزرقاء الأولى حصدت ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، مديرية الرمثا ذهبية وأخرى برونزية، جرش ميدالية ذهبية، عمان ذهبية واحدة، عجلون فضية وبرونزية، الكورة فضية، القويسمة فضية، بني عبيد فضية، القويسمة ميداليتين برونزيتين، الأغوار الشمالية برونزية، الجامعة برونزية.

--(بترا)





ع س/أز/ هـ ح

10/02/2024 19:55:51