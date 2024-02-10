تربية الزرقاء الأولى تتصدر منافسات اليوم الأول من بطولة الأيام الأولمبية لألعاب القوى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا)- تصدرت مديرية تربية الزرقاء الأولى صدارة اليوم الأول من بطولة الأيام الأولمبية لألعاب القوى بحصد 3 ميداليات.
وأقيمت في البطولة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسي برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على ملاعب مظهر ارسلان في الزرقاء، فعاليات الرمي للمرحلة الأساسية العليا والثانوية، وشارك بها 57 طالبا، لدفع الكرة الحديدية و 44 رمي الرمح و 55 القرص.
من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة بالتنظيم المميز للبطولة، مشيرا إلى أن المدرسة هي المحفز الحقيقي لتطوير الرياضة واكتشاف المواهب في سن مبكرة.
وقال إن المدرسة تعتبر البيئة الرافدة لجميع الأنواع الرياضية، حيث اكتسبت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد تجربة كبيرة في تنظيم التظاهرات الرياضية.
وكانت النتائج على النحو التالي الكرة الحديدية المرحلة الأساسية العليا في المركز الأول محمد فرح من مديرية الزرقاء الأولى، والثاني قيس محمد من القويسمة، والثالث أحمد الخصاونة من الجامعة، وفي لعبة الرمح المرحلة الأساسية العليا الأول حسين عبد الله من الرمثا، والثاني آدم عبد الكريم من الكورة، والثالث أنس بشير من عجلون.
أما لعبة القرص للمرحلة الأساسية العليا في المركز الأول مجد فوزي من الزرقاء الأولى، والثاني أنس بشير من عجلون والثالث محمد فيصل من الرمثا، وفي لعبة الكرة الحديدية المرحلة الثانوية بالمركز الأول سند العبدللات من مديرية عمان والثاني زيد العمري من بني عبيد والثالث محمد حسن من الرصيفة.
وفي لعبة الرمح المرحلة الثانوية بالمركز الأول عبد الله فراس من جرش، والثاني عبيدة معدي من إربد، والثالث عبادة تلاوي من الأغوار الشمالية، وفي لعبة القرص المرحلة الثانوية بالمركز الأول عبد الرحمن رائد من إربد، والثاني زيد أشرف من الزرقاء الأولى والثالث محمد حسن من الرصيفة.
وحول ترتيب مراكز المديريات في الحصول على الميداليات الزرقاء الأولى حصدت ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، مديرية الرمثا ذهبية وأخرى برونزية، جرش ميدالية ذهبية، عمان ذهبية واحدة، عجلون فضية وبرونزية، الكورة فضية، القويسمة فضية، بني عبيد فضية، القويسمة ميداليتين برونزيتين، الأغوار الشمالية برونزية، الجامعة برونزية.
--(بترا)
ع س/أز/ هـ ح
10/02/2024 19:55:51
MENAFN10022024000117011021ID1107836280
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