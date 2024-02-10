بحث التعاون بين اليرموك والملحقية الثقافية البحرينية

MENAFN - Jordan News Agency)

أربد 10 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، مع المستشارة الثقافية البحرينية، مروة الجاسم، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات المشتركة وتوثيق التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بالطلبة البحرينيين الدارسين في الجامعة ومتابعتهم.

وأكد مسّاد، خلال اللقاء، حرص اليرموك على متابعة طلبتها الوافدين وإيلائهم جل رعايتها وتشجيعهم على الانخراط في الجسم الطلابي في الجامعة بما يسهم في إثراء التنوع الثقافي والحضاري بين الطلبة من خلال مختلف الأنشطة والفعاليات التي تعقدها الجامعة بهدف صقل شخصياتهم، وتنمية وتعزيز مهاراتهم في المجالات كافة، مشيدا بالسمعة المتميزة والمستوى الأكاديمي للطلبة البحرينيين.

وأعرب عن استعداد الجامعة لاستقبال المزيد من الطلبة البحرينيين الراغبين في الدراسة بالجامعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، لاسيما وأن الجامعة قامت بطرح العديد من التخصصات النوعية الجديدة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء، وتوائم التغيرات العالمية المتسارعة بمتطلبات العمل في ظل التطورات التكنولوجية بكافة المجالات.

بدورها، أشادت الجاسم بالمستوى الأكاديمي والعلمي لجامعة اليرموك، والسمعة الأكاديمية المتميزة التي تحظى بها في دولة البحرين، وتميز برامجها الأكاديمية النوعية على مستوى المنطقة، مثمنة ما تقوم به جامعة اليرموك من رعاية واهتمام كبيرين للطلبة البحرينيين الدارسين فيها، مؤكدة حرص الملحقية على استمرار وتعزيز هذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الدولية بين البلدين الشقيقين.

--(بترا)

ا.ح/أز/ هـ ح

10/02/2024 19:35:40