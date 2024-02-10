Saturday, 10 February 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحث التعاون بين اليرموك والملحقية الثقافية البحرينية

2/10/2024 2:27:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

أربد 10 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، مع المستشارة الثقافية البحرينية، مروة الجاسم، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات المشتركة وتوثيق التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بالطلبة البحرينيين الدارسين في الجامعة ومتابعتهم.
وأكد مسّاد، خلال اللقاء، حرص اليرموك على متابعة طلبتها الوافدين وإيلائهم جل رعايتها وتشجيعهم على الانخراط في الجسم الطلابي في الجامعة بما يسهم في إثراء التنوع الثقافي والحضاري بين الطلبة من خلال مختلف الأنشطة والفعاليات التي تعقدها الجامعة بهدف صقل شخصياتهم، وتنمية وتعزيز مهاراتهم في المجالات كافة، مشيدا بالسمعة المتميزة والمستوى الأكاديمي للطلبة البحرينيين.
وأعرب عن استعداد الجامعة لاستقبال المزيد من الطلبة البحرينيين الراغبين في الدراسة بالجامعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، لاسيما وأن الجامعة قامت بطرح العديد من التخصصات النوعية الجديدة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء، وتوائم التغيرات العالمية المتسارعة بمتطلبات العمل في ظل التطورات التكنولوجية بكافة المجالات.
بدورها، أشادت الجاسم بالمستوى الأكاديمي والعلمي لجامعة اليرموك، والسمعة الأكاديمية المتميزة التي تحظى بها في دولة البحرين، وتميز برامجها الأكاديمية النوعية على مستوى المنطقة، مثمنة ما تقوم به جامعة اليرموك من رعاية واهتمام كبيرين للطلبة البحرينيين الدارسين فيها، مؤكدة حرص الملحقية على استمرار وتعزيز هذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الدولية بين البلدين الشقيقين.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
10/02/2024 19:35:40

MENAFN10022024000117011021ID1107836279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث