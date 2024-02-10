العودات: التبادلية والوفاء بين القيادة والمواطنين جنبت الأردن الكثير من الصعاب

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 10 شباط(بترا) - قال رئيس مجلس النواب السابق، عبد المنعم العودات، إن العلاقة بين القيادة والشعب في الأردن أظهرت مستوى عاليا من التبادلية والوفاء والولاء والانتماء، حيث جنب ذلك الأردن الكثير من الصعاب والتحديات، وتجلى في تحقيق التقدم والازدهار وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة.

وأضاف، خلال ندوة نظمها نادي ملكا الرياضي تحت عنوان: "مهرجان التضامن والنصرة مع أهلنا في غزة"، أن تبادلية الموقف بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني تؤكد التعاون والتواصل الفعال بينهم، عبر عكس القيادة رؤية المواطنين وتلبية احتياجاته وطموحاته من خلال وضع سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين الحياة اليومية لهم، في مقابل مشاركة الشعب الأردني بنشاط في العملية الديمقراطية حيث يتمتع المجتمع الأردني بحرية التعبير والمشاركة في صنع القرار.

وزاد أن العلاقة التبادلية بين القيادة والشعب عززت الحوار المستمر والتواصل الفعّال بين الجانبين، إذ تُقام مناقشات ولقاءات بين المسؤولين والشعب لمناقشة القضايا المحلية والوطنية المهمة، كما شجعت المشاركة المجتمعية والمشاركة السياسية للمواطنين في صنع القرار وتشكيل سياسات البلاد.

وحيا العودات صمود الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة الذين سطروا وما زالوا ملحمة تاريخية في مواجهة العدوان الوحشي والبربري للاحتلال الإسرائيلي الذي لم يعرف التاريخ القديم ولا المعاصر مثيلا له في ظل صمت دولي مخجل.

وبين أن موقف جلالة الملك عبد الله الثاني كان وما يزال واضحاً وصريحاً، ويؤكد موقف الحكومة والشعب الأردني الرافض للحرب والعدوان الاسرائيلي على غزة، مبينا دور الأردن الدبلوماسي الفاعل والمؤثر وانسجام الموقفين الشعبي والرسمي في الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة والتفافه حولها لايقاف الحرب على الأهل في غزة وإيجاد حل دائم وشامل يحقق طموح الشعب الفلسطيني.

كما أكد دور جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني ودعمه المستمر واللامحدود للقضية الفلسطينية ولأهلنا بقطاع غزة على الصعد كافة ودوره المحوري في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية وحشد الرأي العام الغربي لوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، انطلاقا من العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

--(بترا)

س ع/أز/ هـ ح

10/02/2024 19:25:25