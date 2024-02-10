العودات: التبادلية والوفاء بين القيادة والمواطنين جنبت الأردن الكثير من الصعاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 10 شباط(بترا) - قال رئيس مجلس النواب السابق، عبد المنعم العودات، إن العلاقة بين القيادة والشعب في الأردن أظهرت مستوى عاليا من التبادلية والوفاء والولاء والانتماء، حيث جنب ذلك الأردن الكثير من الصعاب والتحديات، وتجلى في تحقيق التقدم والازدهار وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة.
وأضاف، خلال ندوة نظمها نادي ملكا الرياضي تحت عنوان: "مهرجان التضامن والنصرة مع أهلنا في غزة"، أن تبادلية الموقف بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني تؤكد التعاون والتواصل الفعال بينهم، عبر عكس القيادة رؤية المواطنين وتلبية احتياجاته وطموحاته من خلال وضع سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين الحياة اليومية لهم، في مقابل مشاركة الشعب الأردني بنشاط في العملية الديمقراطية حيث يتمتع المجتمع الأردني بحرية التعبير والمشاركة في صنع القرار.
وزاد أن العلاقة التبادلية بين القيادة والشعب عززت الحوار المستمر والتواصل الفعّال بين الجانبين، إذ تُقام مناقشات ولقاءات بين المسؤولين والشعب لمناقشة القضايا المحلية والوطنية المهمة، كما شجعت المشاركة المجتمعية والمشاركة السياسية للمواطنين في صنع القرار وتشكيل سياسات البلاد.
وحيا العودات صمود الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة الذين سطروا وما زالوا ملحمة تاريخية في مواجهة العدوان الوحشي والبربري للاحتلال الإسرائيلي الذي لم يعرف التاريخ القديم ولا المعاصر مثيلا له في ظل صمت دولي مخجل.
وبين أن موقف جلالة الملك عبد الله الثاني كان وما يزال واضحاً وصريحاً، ويؤكد موقف الحكومة والشعب الأردني الرافض للحرب والعدوان الاسرائيلي على غزة، مبينا دور الأردن الدبلوماسي الفاعل والمؤثر وانسجام الموقفين الشعبي والرسمي في الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة والتفافه حولها لايقاف الحرب على الأهل في غزة وإيجاد حل دائم وشامل يحقق طموح الشعب الفلسطيني.
كما أكد دور جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني ودعمه المستمر واللامحدود للقضية الفلسطينية ولأهلنا بقطاع غزة على الصعد كافة ودوره المحوري في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية وحشد الرأي العام الغربي لوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، انطلاقا من العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
--(بترا)
س ع/أز/ هـ ح
10/02/2024 19:25:25
MENAFN10022024000117011021ID1107836277
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