الوطني الإسلامي يقرر إجراء تغييرات خلال اجتماعه العادي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا) قرر الحزب الوطني الإسلامي (الائتلاف الوطني سابقا) إجراء تغييرات مهمة خلال اجتماعه العادي في قاعة الحزب بمنطقة تلاع العلي.
وقال الحزب، في بيان اليوم السبت، تمت الموافقة بالإجماع على تغيير اسم الحزب ليصبح "الحزب الوطني الإسلامي"، مع الإبقاء على شعار الحزب كما هو دون تعديلات، والموافقة بالإجماع على التقارير المالية والإدارية للحزب لعام 2023م، مما يعكس الاهتمام بالشفافية والمساءلة داخل الحزب.
وأضاف تمت الموافقة بالإجماع على مشروع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي المقدم من المكتب السياسي، وذلك كجزء من جهود الحزب لتطوير هيكلته وأسسه القانونية.
--(بترا)
ع ح /أز
10/02/2024 19:18:48
MENAFN10022024000117011021ID1107836276
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