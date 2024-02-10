الوطني الإسلامي يقرر إجراء تغييرات خلال اجتماعه العادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا) قرر الحزب الوطني الإسلامي (الائتلاف الوطني سابقا) إجراء تغييرات مهمة خلال اجتماعه العادي في قاعة الحزب بمنطقة تلاع العلي.

وقال الحزب، في بيان اليوم السبت، تمت الموافقة بالإجماع على تغيير اسم الحزب ليصبح "الحزب الوطني الإسلامي"، مع الإبقاء على شعار الحزب كما هو دون تعديلات، والموافقة بالإجماع على التقارير المالية والإدارية للحزب لعام 2023م، مما يعكس الاهتمام بالشفافية والمساءلة داخل الحزب.

وأضاف تمت الموافقة بالإجماع على مشروع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي المقدم من المكتب السياسي، وذلك كجزء من جهود الحزب لتطوير هيكلته وأسسه القانونية.

--(بترا)





ع ح /أز

10/02/2024 19:18:48