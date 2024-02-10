روسيا: سنرد بحزم على محاولات مصادرة الأصول الخارجية

روسيا: سنرد بحزم على محاولات مصادرة الأصول الخارجية
التاريخ
2/10/2024 2:27:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 10 شباط (بترا)-قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن بلادها سترد بحزم على محاولات دول الغرب مصادرة أصول روسيا الخارجية.
وأضافت زاخاروفا، في بيان صحفي:"دول الغرب ستبحث عن ذرائع جديدة لخلق مظهر الشرعية للاستيلاء على الأصول الخارجية الروسية، موسكو سترد بحزم على أي تصرفات غير ودية تتعلق بمحاولات بطريقة أو بأخرى حرمان روسيا من ملكية احتياطياتها السيادية".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
10/02/2024 19:01:58
MENAFN10022024000117011021ID1107836275
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