روسيا: سنرد بحزم على محاولات مصادرة الأصول الخارجية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 10 شباط (بترا)-قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن بلادها سترد بحزم على محاولات دول الغرب مصادرة أصول روسيا الخارجية.

وأضافت زاخاروفا، في بيان صحفي:"دول الغرب ستبحث عن ذرائع جديدة لخلق مظهر الشرعية للاستيلاء على الأصول الخارجية الروسية، موسكو سترد بحزم على أي تصرفات غير ودية تتعلق بمحاولات بطريقة أو بأخرى حرمان روسيا من ملكية احتياطياتها السيادية".

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

10/02/2024 19:01:58