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الإفتاء: غدا غرة شهر شعبان

2/10/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- أعلن مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الأحد، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجري.

--(بترا)


وهـ/ن ح/ف ق

10/02/2024 18:41:50

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