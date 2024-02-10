الإفتاء: غدا غرة شهر شعبان

الإفتاء: غدا غرة شهر شعبان
التاريخ
2/10/2024 2:27:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا)- أعلن مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الأحد، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجري.
--(بترا)
وهـ/ن ح/ف ق
10/02/2024 18:41:50
MENAFN10022024000117011021ID1107836274
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