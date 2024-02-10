الخريشة: تنفيذ خطة إعلامية للتوعية بقانوني الأحزاب والانتخاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن الوزارة بصدد تنفيذ خطة اعلامية خلال الفترة المقبلة للتوعية بقانوني الأحزاب والانتخاب.

‎وأكد خلال لقائه اليوم السبت، في مقر الوزارة المشاركين في برنامج القيادة الشبابية الذي تعقده جمعية سيدات سحم الخيرية، أن الوزارة تعمل على نشر الوعي بأهمية العمل الحزبي لدى جميع فئات المجتمع، وأنه لا سلطة لأحد للتدخل في الأحزاب وبرامجها، وأن القانون هو الذي يحكم عملها.

‎وأكد الوزير أن قانون الأحزاب يكفل للجميع الحماية القانونية وعدم التعرض للحزبيين بسبب انتماءاتهم السياسية، واهمية تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالحياة السياسية والحزبية في ظل قانوني الاحزاب والانتخاب، مبيناً ان جلالة الملك عبدالله الثاني أولى للشباب والمرأة اهمية وترجمة هذا الاهتمام من خلال التعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب.

‎ودعا الخريشة المشاركين إلى الانخراط في الأحزاب وممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، خصوصا بعد خفض سن الترشح لمجلس النواب الى 25 عاماً لتعزيز المشاركة الواسعة للشباب ضمن مجالس النواب المقبلة.

‎وأشار الوزير الى ضرورة تعزيز دور المرأة في المجتمع، إذ أسهمت التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب في انخراطها بشكل أوسع،

وأهمية التوجه الى صناديق الاقتراع وانتخاب الشباب الذي يحمل برامج سياسية واقتصادية تصب في صالح الموطن والمواطن.‎

وتحدث المشاركون خلال اللقاء عن معيقات وتحديات تواجه المشاركة الشبابية بالحياة السياسية والحزبية، مشيرين إلى أهمية زيادة الوعي المجتمعي وتنفيذ خطط إعلامية منظمة لتوعية فئات المجتمع كافة.

‎واثنى الحضور على دور الوزارة في دعم جهود التثقيف السياسي والتوعية جميع فئات المجتمع خصوصا الشباب والنساء.

ودار نقاش بين المشاركين والوزير حول مواد قانوني الانتخاب والأحزاب، وأهمية المشاركة السياسية، وأهمية دور الشباب في عملية صنع القرار.

--(بترا)

م ها/ ن ح/ف ق

10/02/2024 18:24:24