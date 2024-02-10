الخريشة: تنفيذ خطة إعلامية للتوعية بقانوني الأحزاب والانتخاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن الوزارة بصدد تنفيذ خطة اعلامية خلال الفترة المقبلة للتوعية بقانوني الأحزاب والانتخاب.
وأكد خلال لقائه اليوم السبت، في مقر الوزارة المشاركين في برنامج القيادة الشبابية الذي تعقده جمعية سيدات سحم الخيرية، أن الوزارة تعمل على نشر الوعي بأهمية العمل الحزبي لدى جميع فئات المجتمع، وأنه لا سلطة لأحد للتدخل في الأحزاب وبرامجها، وأن القانون هو الذي يحكم عملها.
وأكد الوزير أن قانون الأحزاب يكفل للجميع الحماية القانونية وعدم التعرض للحزبيين بسبب انتماءاتهم السياسية، واهمية تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالحياة السياسية والحزبية في ظل قانوني الاحزاب والانتخاب، مبيناً ان جلالة الملك عبدالله الثاني أولى للشباب والمرأة اهمية وترجمة هذا الاهتمام من خلال التعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب.
ودعا الخريشة المشاركين إلى الانخراط في الأحزاب وممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، خصوصا بعد خفض سن الترشح لمجلس النواب الى 25 عاماً لتعزيز المشاركة الواسعة للشباب ضمن مجالس النواب المقبلة.
وأشار الوزير الى ضرورة تعزيز دور المرأة في المجتمع، إذ أسهمت التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب في انخراطها بشكل أوسع،
وأهمية التوجه الى صناديق الاقتراع وانتخاب الشباب الذي يحمل برامج سياسية واقتصادية تصب في صالح الموطن والمواطن.
وتحدث المشاركون خلال اللقاء عن معيقات وتحديات تواجه المشاركة الشبابية بالحياة السياسية والحزبية، مشيرين إلى أهمية زيادة الوعي المجتمعي وتنفيذ خطط إعلامية منظمة لتوعية فئات المجتمع كافة.
واثنى الحضور على دور الوزارة في دعم جهود التثقيف السياسي والتوعية جميع فئات المجتمع خصوصا الشباب والنساء.
ودار نقاش بين المشاركين والوزير حول مواد قانوني الانتخاب والأحزاب، وأهمية المشاركة السياسية، وأهمية دور الشباب في عملية صنع القرار.
--(بترا)
م ها/ ن ح/ف ق
10/02/2024 18:24:24
MENAFN10022024000117011021ID1107836273
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