الجامعة والبرلمان العربيان يحذران من مخاطر استهداف رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 شباط (بترا)- حذرت الجامعة العربية، من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدينة رفح بقطاع غزة.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إن نوايا الاحتلال فرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح كملاذٍ أخير من هجمات الاحتلال العشوائية على المدنيين، مؤكدا أنها خطة مكشوفة ومرفوضة وتنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي.

وحذر أبو الغيط، كما نقل المتحدث باسمه جمال رشدي، العالم من خطورة الممارسة الإسرائيلية المدفوعة بأجندة يمينية متطرفة تُريد إفراغ القطاع من سكانه، وتحقيق تطهير عرقي متكامل الأركان لا يجب أن يكون له مكانٌ في هذا العصر.

كما حذر البرلمان العربي من خطورة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح التي تؤوي 1.4مليون نازح، مجددا رفضه القاطع وإدانته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، واتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار.

--(بترا)

ن ا/ن ح/ف ق



10/02/2024 18:11:08