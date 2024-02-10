الجامعة والبرلمان العربيان يحذران من مخاطر استهداف رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 10 شباط (بترا)- حذرت الجامعة العربية، من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدينة رفح بقطاع غزة.
وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إن نوايا الاحتلال فرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح كملاذٍ أخير من هجمات الاحتلال العشوائية على المدنيين، مؤكدا أنها خطة مكشوفة ومرفوضة وتنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي.
وحذر أبو الغيط، كما نقل المتحدث باسمه جمال رشدي، العالم من خطورة الممارسة الإسرائيلية المدفوعة بأجندة يمينية متطرفة تُريد إفراغ القطاع من سكانه، وتحقيق تطهير عرقي متكامل الأركان لا يجب أن يكون له مكانٌ في هذا العصر.
كما حذر البرلمان العربي من خطورة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح التي تؤوي 1.4مليون نازح، مجددا رفضه القاطع وإدانته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، واتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار.
--(بترا)
ن ا/ن ح/ف ق
10/02/2024 18:11:08
MENAFN10022024000117011021ID1107836272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.