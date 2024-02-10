مصر تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 شباط (بترا)- حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستكون لها نتائج وخيمة.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيرته البلغارية اليوم السبت، هناك تكدس للفلسطينيين في مكان محدود، والوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من التدمير والضحايا.

وأكد استمرار الاتصالات والجهود لتقريب وجهات النظر ووضع إطار يسمح باتفاق هدنة بغزة، محذرا من تداعيات اتساع رقعة الصراع بالمنطقة.

--(بترا)





ن ا/ ن ح

10/02/2024 17:52:59