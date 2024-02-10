مصر تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 10 شباط (بترا)- حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستكون لها نتائج وخيمة.
وقال في مؤتمر صحفي مع نظيرته البلغارية اليوم السبت، هناك تكدس للفلسطينيين في مكان محدود، والوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من التدمير والضحايا.
وأكد استمرار الاتصالات والجهود لتقريب وجهات النظر ووضع إطار يسمح باتفاق هدنة بغزة، محذرا من تداعيات اتساع رقعة الصراع بالمنطقة.
--(بترا)
ن ا/ ن ح
10/02/2024 17:52:59
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