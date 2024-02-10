وزير الطاقة يتفقد مشروع التنقيب عن النحاس جنوب البحر الميت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا) -تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، مشاريع التعدين والتنقيب عن الثروات المعدنية ضمن منطقة مذكرة التفاهم الموقعة لاستكشاف خام النحاس مع شركةMetal Bank Limited استراليا والواقعة في منطقة وادي ملقا جنوب البحر الميت.
واطلع الوزير الخرابشة خلال جولته على الأعمال التي تنفذها الشركة في عمليات الحفر، وتقدم سير العمل والجدول الزمني للمشروع الذي تنفذه شركة حفر محلية متخصصة بهذا المجال.
من جهته قدم ممثل شركة MBK في الاردن والمهندس مسؤول الحفر في المشروع شرحا تفصيليا حول النتائج الأولية في عمليات التنقيب عن خام النحاس وعمليات حفر الآبار وطرق جمع العينات الصخرية، وطرق تحضير التحاليل الكيميائية التي تستهدف تحديد نوعيات تمعدن خامات النحاس في المنطقة، مشيرا إلى وجود دلالات جيدة سيتم تأكيدها من خلال عمليات الحفر وتحليل العينات التي تقوم بها الشركة وفقا للجدول الزمني للمشروع، وعلى ضوء نتائج الفحوصات المخبرية ستقوم الشركة بإطلاع الوزارة عليها، مؤكدا أن الشركة تنوي حفر أربع آبار استكشافية تعدينية عميقة في منطقة الدراسة.
وأشاد الوزير بجهود الشركة والتزامها بتنفيذ البرنامج التنقيبي وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، مؤكدا حرص الحكومة على إعادة الزخم الى قطاع التعدين ورفع مستواه سعيا لرفد القطاع بقيمة مضافة، ما من شأنه جذب الاستثمار في قطاع التعدين الأردني و إبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، و تشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع.
وتجدر الإشارة الى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت مذكرة تفاهم في دراسة وتقييم خامات متنوعة في النحاس والذهب والليثيوم والعناصر الارضية النادرة والفوسفات والبوتاس الصخري مع سبع شركات محلية وعالمية، حيث وقعت الوزارة بتاريخ 18/7/2023 مذكرة تفاهم مع شركة Metal Bank Limited (MBK) استراليا لإعداد الدراسات الاستكشافية لخامات النحاس في منطقة وادي ملقا جنوب البحر الميت لمدة 24 شهرا على أرض مساحتها 25 كيلو مترا لتقييم خام النحاس على أن تقدم الشركة في نهاية مدة الإتفاقية تقرير الجدوى الاقتصادية التمهيدي.
وتأتي الزيارة التفقدية لوزير الطاقة لمنطقة المشروع ضمن برنامج المتابعة الميداني الذي يوليه الخرابشة اهتماما عاليا واشرافا مباشرا للاطلاع على التزام هذه الشركات ببنود مذكرة التفاهم.
ويأتي الاهتمام بقطاع التعدين باعتباره قطاعا صنف ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي والذي يهدف الى تطويــر الأردن ليكــون مركــزا للصناعــة التحويلية فــي المنطقــة مــن خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجـات المتميـزة وذات القيمـة العاليـة.
رافق الوزير في جولته مدير دراسات المصادر الطبيعية هشام الزيود ورئيس قسم الدراسات التنقيبية معتصم حوامدة والجيولوجي مهند حمزة من مديرية مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة.
--(بترا)
م ف/ف ق
10/02/2024 17:51:24
MENAFN10022024000117011021ID1107836270
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