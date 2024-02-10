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وزير الطاقة يتفقد مشروع التنقيب عن النحاس جنوب البحر الميت

2/10/2024 2:27:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا) -تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، مشاريع التعدين والتنقيب عن الثروات المعدنية ضمن منطقة مذكرة التفاهم الموقعة لاستكشاف خام النحاس مع شركةMetal Bank Limited استراليا والواقعة في منطقة وادي ملقا جنوب البحر الميت.
واطلع الوزير الخرابشة خلال جولته على الأعمال التي تنفذها الشركة في عمليات الحفر، وتقدم سير العمل والجدول الزمني للمشروع الذي تنفذه شركة حفر محلية متخصصة بهذا المجال.
من جهته قدم ممثل شركة MBK في الاردن والمهندس مسؤول الحفر في المشروع شرحا تفصيليا حول النتائج الأولية في عمليات التنقيب عن خام النحاس وعمليات حفر الآبار وطرق جمع العينات الصخرية، وطرق تحضير التحاليل الكيميائية التي تستهدف تحديد نوعيات تمعدن خامات النحاس في المنطقة، مشيرا إلى وجود دلالات جيدة سيتم تأكيدها من خلال عمليات الحفر وتحليل العينات التي تقوم بها الشركة وفقا للجدول الزمني للمشروع، وعلى ضوء نتائج الفحوصات المخبرية ستقوم الشركة بإطلاع الوزارة عليها، مؤكدا أن الشركة تنوي حفر أربع آبار استكشافية تعدينية عميقة في منطقة الدراسة.
وأشاد الوزير بجهود الشركة والتزامها بتنفيذ البرنامج التنقيبي وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، مؤكدا حرص الحكومة على إعادة الزخم الى قطاع التعدين ورفع مستواه سعيا لرفد القطاع بقيمة مضافة، ما من شأنه جذب الاستثمار في قطاع التعدين الأردني و إبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، و تشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع.
وتجدر الإشارة الى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت مذكرة تفاهم في دراسة وتقييم خامات متنوعة في النحاس والذهب والليثيوم والعناصر الارضية النادرة والفوسفات والبوتاس الصخري مع سبع شركات محلية وعالمية، حيث وقعت الوزارة بتاريخ 18/7/2023 مذكرة تفاهم مع شركة Metal Bank Limited (MBK) استراليا لإعداد الدراسات الاستكشافية لخامات النحاس في منطقة وادي ملقا جنوب البحر الميت لمدة 24 شهرا على أرض مساحتها 25 كيلو مترا لتقييم خام النحاس على أن تقدم الشركة في نهاية مدة الإتفاقية تقرير الجدوى الاقتصادية التمهيدي.
وتأتي الزيارة التفقدية لوزير الطاقة لمنطقة المشروع ضمن برنامج المتابعة الميداني الذي يوليه الخرابشة اهتماما عاليا واشرافا مباشرا للاطلاع على التزام هذه الشركات ببنود مذكرة التفاهم.
ويأتي الاهتمام بقطاع التعدين باعتباره قطاعا صنف ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي والذي يهدف الى تطويــر الأردن ليكــون مركــزا للصناعــة التحويلية فــي المنطقــة مــن خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجـات المتميـزة وذات القيمـة العاليـة.
رافق الوزير في جولته مدير دراسات المصادر الطبيعية هشام الزيود ورئيس قسم الدراسات التنقيبية معتصم حوامدة والجيولوجي مهند حمزة من مديرية مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة.
--(بترا)
م ف/ف ق
10/02/2024 17:51:24

MENAFN10022024000117011021ID1107836270

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