Saturday, 10 February 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

2/10/2024 2:27:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 0.35 بالمئة ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2483 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.8 ملايين، مقارنة مع 7.9 ملايين دينار ، الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 52 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.9 مليون دينار ، مقارنة مع 39.4 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 13.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 10251 صفقة.
--(بترا)
رش/ف ق
10/02/2024 17:38:05

MENAFN10022024000117011021ID1107836269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث