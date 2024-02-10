انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 0.35 بالمئة ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2483 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.8 ملايين، مقارنة مع 7.9 ملايين دينار ، الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 52 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.9 مليون دينار ، مقارنة مع 39.4 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 13.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 10251 صفقة.

--(بترا)

رش/ف ق

10/02/2024 17:38:05