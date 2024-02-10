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الخارجية تدين انفجارات وقعت في الباكستان

2/10/2024 2:27:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 10 شباط (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الانفجارات التي وقعت في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تضامن المملكة مع الباكستان، وإدانتها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/ف ق
10/02/2024 17:27:01

MENAFN10022024000117011021ID1107836268

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