الخارجية تدين انفجارات وقعت في الباكستان
التاريخ
2/10/2024 2:27:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 10 شباط (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الانفجارات التي وقعت في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تضامن المملكة مع الباكستان، وإدانتها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/ف ق
10/02/2024 17:27:01
MENAFN10022024000117011021ID1107836268
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