أجواء أردنية بامتياز في ملعب لوسيل قبيل نهائي كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 10 شباط (بترا) - يشهد ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، أجواء أردنية بامتياز قبيل ساعات من انطلاق مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره القطري في نهائي كأس آسيا.

وحضرت الجماهير الأردنية بكثافة في محيط الملعب وسط أجواء حماسية تخللها أغان وطنية واعلام أردنية ارتفعت في سماء الدوحة.

ورغم عدم حصول عدد من الجماهير على تذاكر لحضور المباراة الا انه تواجد لتحفيز المنتخب وتشجيع بحثا عن اللقب القاري حيث يامل الجمهور ان يتمكن منتخب النشامى من تحقيق الفوز اليوم للعودة بالكأس إلى عمان.

وبدأت الجماهير بالتواجد على بوابات الملعب وسط حالة من التفاؤل في ظل الاهتمام غير المسبوق بالمنتخب.

--(بترا)

خ خ/ف ق

10/02/2024 17:24:36