أجواء أردنية بامتياز في ملعب لوسيل قبيل نهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 10 شباط (بترا) - يشهد ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، أجواء أردنية بامتياز قبيل ساعات من انطلاق مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره القطري في نهائي كأس آسيا.
وحضرت الجماهير الأردنية بكثافة في محيط الملعب وسط أجواء حماسية تخللها أغان وطنية واعلام أردنية ارتفعت في سماء الدوحة.
ورغم عدم حصول عدد من الجماهير على تذاكر لحضور المباراة الا انه تواجد لتحفيز المنتخب وتشجيع بحثا عن اللقب القاري حيث يامل الجمهور ان يتمكن منتخب النشامى من تحقيق الفوز اليوم للعودة بالكأس إلى عمان.
وبدأت الجماهير بالتواجد على بوابات الملعب وسط حالة من التفاؤل في ظل الاهتمام غير المسبوق بالمنتخب.
--(بترا)
خ خ/ف ق
10/02/2024 17:24:36
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