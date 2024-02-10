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اختتام مؤتمر الأعيان لمتابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة

2/10/2024 2:27:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)– اختتم اليوم السبت، في منطقة البحر الميت، أعمال مؤتمر متابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة، الذي نظمته لجنة مشتركة تضم 9 لجان دائمة في مجلس الأعيان بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية في عمّان.
ويهدف المؤتمر، لمتابعة مخرجات التغير المناخي وتوصيات قطاع النقل والتغلب على البطالة، استجابة لورقة سياسات بحثية، تبناها مجلس الأعيان، بعد مؤتمره "اقتصاديات تغير المناخ - فرص للنمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ"
وقال رئيس اللجنة المشتركة، رئيس لجنه الخدمات العامة في مجلس الأعيان الدكتور مصطفى الحمارنة خلال الجلسه الختامية، إن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعًا لتقييم مخرجات المؤتمر وتوصياته.
وأكد أن هناك تشاركية في هذه اللجان لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر المعني بالتغير المناخي والنقل والبطالة، مشددًا على ضرورة متابعة السياسات للتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
--(بترا)
م ش/ن ح/ف ق
10/02/2024 17:12:07

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