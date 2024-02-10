اختتام مؤتمر الأعيان لمتابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا)– اختتم اليوم السبت، في منطقة البحر الميت، أعمال مؤتمر متابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة، الذي نظمته لجنة مشتركة تضم 9 لجان دائمة في مجلس الأعيان بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية في عمّان.
ويهدف المؤتمر، لمتابعة مخرجات التغير المناخي وتوصيات قطاع النقل والتغلب على البطالة، استجابة لورقة سياسات بحثية، تبناها مجلس الأعيان، بعد مؤتمره "اقتصاديات تغير المناخ - فرص للنمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ"
وقال رئيس اللجنة المشتركة، رئيس لجنه الخدمات العامة في مجلس الأعيان الدكتور مصطفى الحمارنة خلال الجلسه الختامية، إن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعًا لتقييم مخرجات المؤتمر وتوصياته.
وأكد أن هناك تشاركية في هذه اللجان لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر المعني بالتغير المناخي والنقل والبطالة، مشددًا على ضرورة متابعة السياسات للتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
--(بترا)
م ش/ن ح/ف ق
10/02/2024 17:12:07
MENAFN10022024000117011021ID1107836266
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