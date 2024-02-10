إنتاج: 63 %من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا)- بدأت 63 بالمئة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردنية، بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، بحسب دراسة حديثة أصدرتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".
و كشفت الدراسة بحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أن 42 بالمئة من الشركات ابدت اهتماماً بدمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتهم، ما يُظهر سعيها للاستفادة من البيانات الضخمة لفهم السوق بشكل أفضل، وتحسين تجربة العميل، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحللة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، إن الشركات تركز بشكل كبير على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها في مختلف الأقسام، ما يساعدها على تحسين خدماتها المقدمة وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق بكفاءة أعلى.
وأشار البيطار إلى أن 36 بالمئة من الشركات وضعت تعزيز الأمن السيبراني ضمن أولوياتها، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية حماية البيانات والنظم من الهجمات الإلكترونية، خصوصاً في ظل التحول الرقمي الكبير.
ولفت، إلى أن الدراسة أظهرت ان 19 بالمئة من الشركات تعمل على تطوير منتجات وخدمات تعتمد على إنترنت الأشياء، استجابةً للطلب المتزايد في السوق بعد توسع استخدام شبكات الجيل الخامس.
وبين أن هذه التوجهات تعكس الديناميكية العالية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وتؤكد دوره الرئيسي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة.
--(بترا)
غ ح/ ن ح/ف ق
10/02/2024 17:09:45
MENAFN10022024000117011021ID1107836265
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