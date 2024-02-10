Saturday, 10 February 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنتاج: 63 %من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال الذكاء الاصطناعي

2/10/2024 2:27:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- بدأت 63 بالمئة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردنية، بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، بحسب دراسة حديثة أصدرتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".
و كشفت الدراسة بحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أن 42 بالمئة من الشركات ابدت اهتماماً بدمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتهم، ما يُظهر سعيها للاستفادة من البيانات الضخمة لفهم السوق بشكل أفضل، وتحسين تجربة العميل، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحللة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، إن الشركات تركز بشكل كبير على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها في مختلف الأقسام، ما يساعدها على تحسين خدماتها المقدمة وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق بكفاءة أعلى.
وأشار البيطار إلى أن 36 بالمئة من الشركات وضعت تعزيز الأمن السيبراني ضمن أولوياتها، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية حماية البيانات والنظم من الهجمات الإلكترونية، خصوصاً في ظل التحول الرقمي الكبير.
ولفت، إلى أن الدراسة أظهرت ان 19 بالمئة من الشركات تعمل على تطوير منتجات وخدمات تعتمد على إنترنت الأشياء، استجابةً للطلب المتزايد في السوق بعد توسع استخدام شبكات الجيل الخامس.
وبين أن هذه التوجهات تعكس الديناميكية العالية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وتؤكد دوره الرئيسي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة.
--(بترا)
غ ح/ ن ح/ف ق
10/02/2024 17:09:45

MENAFN10022024000117011021ID1107836265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث