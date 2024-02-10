إنتاج: 63 %من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- بدأت 63 بالمئة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردنية، بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، بحسب دراسة حديثة أصدرتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".

و كشفت الدراسة بحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أن 42 بالمئة من الشركات ابدت اهتماماً بدمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتهم، ما يُظهر سعيها للاستفادة من البيانات الضخمة لفهم السوق بشكل أفضل، وتحسين تجربة العميل، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحللة.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، إن الشركات تركز بشكل كبير على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها في مختلف الأقسام، ما يساعدها على تحسين خدماتها المقدمة وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق بكفاءة أعلى.

وأشار البيطار إلى أن 36 بالمئة من الشركات وضعت تعزيز الأمن السيبراني ضمن أولوياتها، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية حماية البيانات والنظم من الهجمات الإلكترونية، خصوصاً في ظل التحول الرقمي الكبير.

ولفت، إلى أن الدراسة أظهرت ان 19 بالمئة من الشركات تعمل على تطوير منتجات وخدمات تعتمد على إنترنت الأشياء، استجابةً للطلب المتزايد في السوق بعد توسع استخدام شبكات الجيل الخامس.

وبين أن هذه التوجهات تعكس الديناميكية العالية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وتؤكد دوره الرئيسي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة.

--(بترا)

غ ح/ ن ح/ف ق

10/02/2024 17:09:45

