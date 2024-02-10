افتتاح حديقة السلام في أم الجمال

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 10 شباط (بترا)- افتتح وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والسياحة مكرم القيسي، اليوم السبت، حديقة السلام في بلدية أم الجمال، بمناسبة يوم الشجرة.

وأكد الحنيفات، خلال رعايته الفعالية استمرار الجهود للتوسع في الرقعة الخضراء في إطار التشاركية مع الجهات ضمن احتفالات الأردن باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وقال، خلال الفعالية التي حضرها محافظ المفرق سلمان النجادا، إن مسار التحريج يخضع لخطة استدامة تشمل استغلال المياه معالجة، وإنشاء غابات صناعية على غرار غابات القطرانة والكورة وجرش في محافظات المملكة كافة باستخدام تقنية الشرنقة الموفرة للمياه.

وأشار إلى إنشاء 115 حفيرة وسدا ترابيا ضمن السلسلة الشرقية، ووجود 5 آلاف بئر لجمع مياه الأمطار في السلسة الغربية من الشمال إلى الجنوب، إلى جانب التطلع لاستحداث 10 آلاف بئر خلال أعوام تنفيذ الخطة، ودراسة إنشاء سد في منطقة ام الجمال

وبين أن محاور تنمية المحافظات وتمكين الشباب والأسر المنتجة والحصاد المائي التي عملت عليها الوزارة أثمرت عن توفير المياه للمواشي، وتوسيع المراعي لتخفيف الكلف على مربي المواشي من المياه والعليقة العلفية.

وأشار إلى أهمية "أم الجمال" الزراعية من خلال الثروة الحيوانية والمزارع الريادية للخضار والفواكه الموجودة فيها، مشيرا إلى توجه الوزارة لتعميم مسار الصناعات الغذائية، ودعم إنشاء مراكز تعبئة وتبريد وتدريج وخطوط إنتاج فواكه مجففة.

ولفت إلى أن المفرق على موعد انطلاق عدد من المصانع ومركز التعبئه خلال منتصف ونهاية هذا العام، وأن الوزارة تسعى لتطوير جميع المسارات التي تدعم تطور القطاع الزراعي وتداخله مع القطاعات الأخرى.

وقال الحنيفات إن الوزارة ستنشأ ثلاثة مستشفيات بيطرية وتمضي في الترقيم الإلكتروني الذي سيضمن تنظيم قطاع الثروة الحيوانية من خلال توجيه الدعم للمربي الحقيقي وتضييق حلقات العبث بهذا المسار إلى جانب توجيه الخدمات البيطرة بشكل منظم وواضح ما انعكس إيجابا على نهضة القطاع الذي اثمر اليوم عن اكتفاء ذاتي يصل إلى 61 بالمئة من الاستهلاك المحلي .

بدوره، قال القيسي، إن مدينة أم الجمال لها قيمة تاريخية وأثرية مهمة جدا، وتعكس نموذجا لتسامح الحضارة العربية الإسلامية والعيش المشترك الذي يتميز به الاردن.

وبين أن إدارج مدينة أم الجمال الأثرية على قائمة التراث العالمي سيبحث في تموز المقبل، وإنه سيكون هناك مؤشر إيجابي في آذار المقبل على عملية الإدراج، مؤكدا أن النجاح في ذلك سينعكس إيجابا على موقع مدينة أم الجمال الأثري.

بدوره، قال رئيس بلدية أم الجمال، حسن الرحيبة، إن اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية أعطى طاقة للجميع للعمل والانجاز، إذ نحتفي في هذا اليوم بالإنجازات التي تحققت خلال عهد جلالته.

ولفت الى أن افتتاح حديقة السلام تشكل رسالة الأردن القائمة على المحبة والسلام، مشيرا إلى أن وزيري الزراعة والسياحة أكدا خلال مشاركتهما في الافتتاح أن دعم ترشيح موقع أم الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي واجب وطني.

من جهته، أشار رئيس اتحاد المزارعين عودة السرور، إلى جهود وزارة الزراعة الكبيرة وتواصلها الدائم، مثنيا وأعضاء مجلس محافظة المفرق على مسار تنفيذ المشاريع الزراعية التي وصلت في المفرق إلى 100بالمئة.

--(بترا)

ه ق/ ن ح/ف ق

10/02/2024 17:01:56