افتتاح حديقة السلام في أم الجمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 10 شباط (بترا)- افتتح وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والسياحة مكرم القيسي، اليوم السبت، حديقة السلام في بلدية أم الجمال، بمناسبة يوم الشجرة.
وأكد الحنيفات، خلال رعايته الفعالية استمرار الجهود للتوسع في الرقعة الخضراء في إطار التشاركية مع الجهات ضمن احتفالات الأردن باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.
وقال، خلال الفعالية التي حضرها محافظ المفرق سلمان النجادا، إن مسار التحريج يخضع لخطة استدامة تشمل استغلال المياه معالجة، وإنشاء غابات صناعية على غرار غابات القطرانة والكورة وجرش في محافظات المملكة كافة باستخدام تقنية الشرنقة الموفرة للمياه.
وأشار إلى إنشاء 115 حفيرة وسدا ترابيا ضمن السلسلة الشرقية، ووجود 5 آلاف بئر لجمع مياه الأمطار في السلسة الغربية من الشمال إلى الجنوب، إلى جانب التطلع لاستحداث 10 آلاف بئر خلال أعوام تنفيذ الخطة، ودراسة إنشاء سد في منطقة ام الجمال
وبين أن محاور تنمية المحافظات وتمكين الشباب والأسر المنتجة والحصاد المائي التي عملت عليها الوزارة أثمرت عن توفير المياه للمواشي، وتوسيع المراعي لتخفيف الكلف على مربي المواشي من المياه والعليقة العلفية.
وأشار إلى أهمية "أم الجمال" الزراعية من خلال الثروة الحيوانية والمزارع الريادية للخضار والفواكه الموجودة فيها، مشيرا إلى توجه الوزارة لتعميم مسار الصناعات الغذائية، ودعم إنشاء مراكز تعبئة وتبريد وتدريج وخطوط إنتاج فواكه مجففة.
ولفت إلى أن المفرق على موعد انطلاق عدد من المصانع ومركز التعبئه خلال منتصف ونهاية هذا العام، وأن الوزارة تسعى لتطوير جميع المسارات التي تدعم تطور القطاع الزراعي وتداخله مع القطاعات الأخرى.
وقال الحنيفات إن الوزارة ستنشأ ثلاثة مستشفيات بيطرية وتمضي في الترقيم الإلكتروني الذي سيضمن تنظيم قطاع الثروة الحيوانية من خلال توجيه الدعم للمربي الحقيقي وتضييق حلقات العبث بهذا المسار إلى جانب توجيه الخدمات البيطرة بشكل منظم وواضح ما انعكس إيجابا على نهضة القطاع الذي اثمر اليوم عن اكتفاء ذاتي يصل إلى 61 بالمئة من الاستهلاك المحلي .
بدوره، قال القيسي، إن مدينة أم الجمال لها قيمة تاريخية وأثرية مهمة جدا، وتعكس نموذجا لتسامح الحضارة العربية الإسلامية والعيش المشترك الذي يتميز به الاردن.
وبين أن إدارج مدينة أم الجمال الأثرية على قائمة التراث العالمي سيبحث في تموز المقبل، وإنه سيكون هناك مؤشر إيجابي في آذار المقبل على عملية الإدراج، مؤكدا أن النجاح في ذلك سينعكس إيجابا على موقع مدينة أم الجمال الأثري.
بدوره، قال رئيس بلدية أم الجمال، حسن الرحيبة، إن اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية أعطى طاقة للجميع للعمل والانجاز، إذ نحتفي في هذا اليوم بالإنجازات التي تحققت خلال عهد جلالته.
ولفت الى أن افتتاح حديقة السلام تشكل رسالة الأردن القائمة على المحبة والسلام، مشيرا إلى أن وزيري الزراعة والسياحة أكدا خلال مشاركتهما في الافتتاح أن دعم ترشيح موقع أم الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي واجب وطني.
من جهته، أشار رئيس اتحاد المزارعين عودة السرور، إلى جهود وزارة الزراعة الكبيرة وتواصلها الدائم، مثنيا وأعضاء مجلس محافظة المفرق على مسار تنفيذ المشاريع الزراعية التي وصلت في المفرق إلى 100بالمئة.
--(بترا)
ه ق/ ن ح/ف ق
10/02/2024 17:01:56
MENAFN10022024000117011021ID1107836264
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