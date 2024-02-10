أطباء بلا حدود: استشهاد فلسطينيين اثنين داخل مستشفى ناصر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا) - أكدت منظمة اطباء بلا حدود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الساعات الـ 48 الماضية بإطلاق النار على الأشخاص التواجدين داخل مستشفى ناصر في غزة، حيث أدى ذلك إلى استشهاد شخصين وجرح خمسة آخرين.

وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة (اكس)، اليوم السبت، إن من بين الجرحى ممرض وجروحه خطيرة، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي يخشى التجول داخل المستشفى ومحيطه خشية التعرض لإطلاق النار.

كما عبرت عن قلقها على حياة المرضى والطواقم الطبية المتواجدة في المستشفى، ودعت إلى حمياتهم.

وأشارت المنظمة الى ان حصار القوات الاسرائيلية للمستشفى يحول دون قدرة أي شخص الدخول إليه لتلقي الرعاية الصحية.

--(بترا)

أ ن/ف ق

10/02/2024 16:52:01