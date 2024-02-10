أطباء بلا حدود: استشهاد فلسطينيين اثنين داخل مستشفى ناصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا) - أكدت منظمة اطباء بلا حدود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الساعات الـ 48 الماضية بإطلاق النار على الأشخاص التواجدين داخل مستشفى ناصر في غزة، حيث أدى ذلك إلى استشهاد شخصين وجرح خمسة آخرين.
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة (اكس)، اليوم السبت، إن من بين الجرحى ممرض وجروحه خطيرة، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي يخشى التجول داخل المستشفى ومحيطه خشية التعرض لإطلاق النار.
كما عبرت عن قلقها على حياة المرضى والطواقم الطبية المتواجدة في المستشفى، ودعت إلى حمياتهم.
وأشارت المنظمة الى ان حصار القوات الاسرائيلية للمستشفى يحول دون قدرة أي شخص الدخول إليه لتلقي الرعاية الصحية.
--(بترا)
أ ن/ف ق
10/02/2024 16:52:01
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