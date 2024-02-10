وزير السياحة يتفقد كنيستي جورجيوس والقديس يوحنا المعمدان بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- زار وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، اليوم السبت، منطقة رحاب بمحافظة المفرق، وتفقد خلالها كنيستي جورجيوس والقديس يوحنا المعمدان، وكاتدرائية رحاب، والمجمع الكنسي.

وبحث الوزير القيسي خلال لقائه رئيس بلدية رحاب اكرم الحراحشة وفريق البلدية ومجلس المحافظة، أهمية تطوير هذه المواقع لربطها بدرب الحج المسيحي من جهة، وجرش وأم الجمال من جهة أخرى، لتكون أيضاً مواقع ملائمة للزوار الأردنيين والأجانب.

ولفت القيسي، إلى ضرورة تطوير مركز الزوار والبيوت التراثية، لاحتضان فعاليات المجتمع المحلي، وتقديم خدمات سياحية تلائم أهمية هذه المواقع، مؤكدا ضرورة دراسة الملفات المطروحة للمنطقة ووضع خطط عملية ومدروسة قابلة للتنفيذ ضمن اطار زمني واضح.

وجاءت جولة الوزير الميدانية التي رافقه فيها مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ضمن خطة وزارة السياحة لربط المسارات الدينية الإسلامية والمسيحية.

يشار إلى أن كنسية جورجيوس شيدت عام 230 م ، وتعد من أقدم الكنائس بالعالم.

--(بترا)

ح خ/ ن ح/ف ق

10/02/2024 16:09:19