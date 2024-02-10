وزير السياحة يتفقد كنيستي جورجيوس والقديس يوحنا المعمدان بالمفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا)- زار وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، اليوم السبت، منطقة رحاب بمحافظة المفرق، وتفقد خلالها كنيستي جورجيوس والقديس يوحنا المعمدان، وكاتدرائية رحاب، والمجمع الكنسي.
وبحث الوزير القيسي خلال لقائه رئيس بلدية رحاب اكرم الحراحشة وفريق البلدية ومجلس المحافظة، أهمية تطوير هذه المواقع لربطها بدرب الحج المسيحي من جهة، وجرش وأم الجمال من جهة أخرى، لتكون أيضاً مواقع ملائمة للزوار الأردنيين والأجانب.
ولفت القيسي، إلى ضرورة تطوير مركز الزوار والبيوت التراثية، لاحتضان فعاليات المجتمع المحلي، وتقديم خدمات سياحية تلائم أهمية هذه المواقع، مؤكدا ضرورة دراسة الملفات المطروحة للمنطقة ووضع خطط عملية ومدروسة قابلة للتنفيذ ضمن اطار زمني واضح.
وجاءت جولة الوزير الميدانية التي رافقه فيها مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ضمن خطة وزارة السياحة لربط المسارات الدينية الإسلامية والمسيحية.
يشار إلى أن كنسية جورجيوس شيدت عام 230 م ، وتعد من أقدم الكنائس بالعالم.
--(بترا)
ح خ/ ن ح/ف ق
10/02/2024 16:09:19
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