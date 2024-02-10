انطلاق أعمال ملتقى التعليم العالي 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا) أمين الرواشدة- انطلقت في الجامعة الأردنية اليوم السبت، أعمال ملتقى التعليم العالي 2024، الذي يستمر يومين يناقش خلالها أربعة محاور هي : الحاكمية، والتمويل، وسياسات القبول الجامعي، والبحث العلمي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن قطاع التعليم العالي موضع اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، انطلاقا من أن هذا القطاع أداة لتسريع التنمية، وتحديث الدولة وتنمية مواردها البشرية المؤهلة التي تشكل رأس المال الحقيقي للأردنيين.

وقال نحن على أبواب دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بوزارة جديدة تحمل اسم التربية والموارد البشرية لتحل محلهما، تنفيذا لخطة تحديث القطاع العام، ما يستدعي سن تشريعات جديدة بديلة لقوانين: التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الأردنية.

وأشار إلى أن حاكمية الجامعات تعدّ تحديًا حقيقيًا في مسار إصلاح التعليم العالي، إذ يوجد في الجامعات حاليا مجالس حاكمية تبدأ من القسم الأكاديمي، إلى مجلس الكلية، ومن ثم مجلس العمداء، إلى مجلس الجامعة، وأخيرًا مجلس الأمناء، لكنها لم تسلم من النقد والتشكيك في وجاهة تشكيلها وكفاءتها ونجاعتها، رغم أنها تضم في عضويتها شخصيات مشهود لها بالكفاءة والفاعلية والحيادية والشفافية.

وبين أن مجلس التربية والتعليم اعتمد خطة جديدة للتعليم الثانوي تتلخص بتوزيع الطلبة بعد إنهاء الصف التاسع إلى مسارين، أكاديمي ومهني بحيث تصبح المرحلة الثانوية للمسارين ثلاث سنوات هي الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر دون المساس بإلزامية التعليم حتى الصف العاشر، وقد شمل هذا التعديل امتحان الثانوية العامة بناءً على مقترح من لجنة شكلها مجلس التربية والتعليم بحيث اصبح الإمتحان يقدم على سنتين.

وأوضح أنه في ضوء اعتماد مجلس التربية والتعليم للنظام الجديد لامتحان شهادة الثانوية العامة، تظهر حاجة ملحة إلى ضرورة أن يواكب ذلك تطوير لسياسات القبول في الجامعات بما يسمح بمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وهو ما عكف مجلس التعليم العالي على بحثه مطولا في الأسابيع الماضية.

وأكد محافظة، أهمية محور التمويل لا سيما في ظل ما تعانيه الجامعات الرسمية من عجز مالي يعيق تطورها وتقدمها، وعدم قدرة موازنات بعضها على تغطية احتياجاتها الأساسية أو الوفاء بنفقاتها الجارية.

وقال إن مجلس التعليم العالي وجّه الجامعات الرسمية في السنوات الماضية لاعتماد مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية والخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسة لاستخدامها بوصفها خارطة طريق للإصلاح الإداري والمالي، وطُلب من مجالس الأمناء متابعة مدى الالتزام في إنجاز أهداف الخطة التنفيذية الخاصة باستراتيجية الجامعة وتنفيذها، وتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس التعليم العالي.

وأضاف أن المجلس ربط الدعم الحكومي بأداء الجامعات إلا أن كل هذه الإجراءات "للأسف لم تسهم في تحسن أداء الجامعات المالي، كما أنها لم تنجح حتى اللحظة في إيجاد بدائل مالية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في تمويل عملياتها ومشاريعها وتحول دون الاعتماد بشكل رئيسي على الرسوم الجامعية أو الدعم الحكومي فقط".

وأكد محافظة ضرورة إصلاح سياسات البحث العلمي والدراسات العليا، ورفع كفاءة وإنتاجية أعضاء هيئة التدريس، وتوجيه الأبحاث للمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية، مشيرا إلى الحاجة إلى مشروع ابتعاث وطني كبير، وتعميق ثقافة البحث العلمي والابتكار والإبداع في مختلف المجالات وتعميمها.

وكان الملتقى ناقش في يومه الأول محورين الأول الحاكمية، قدمه كل من: الدكتور محي الدين توق، والدكتور اخليف الطراونة، والدكتور أحمد المجدوبة، والثاني التمويل وقدمه كل من : الدكتور مأمون الدبعي، والدكتور خلدون الوشاح، والدكتور كمال البكري.

ويبحث الملتقى غدا محورين الأول سياسات القبول الجامعي ويقدمه كل من : الدكتور تيسير النعيمي، والدكتور تركي عبيدات، والدكتور غالب الحوراني، والثاني فسيكون تحت عنوان البحث العلمي ويقدمه كل من : الدكتور مصطفى حمارنة، والدكتور حنان ملكاوي، والدكتور وفاء الخضراء.

وحضر اللقاء عدد من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي السابقين، ورؤساء مجالس أمناء الجامعات، ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، وأكاديميون وتربويون من ذوي الاختصاص.

--(بترا)

أ ش/ ن ح/ف ق

10/02/2024 15:58:14