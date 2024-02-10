مطالبات باستثمار مزايا عجلون السياحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 10 شباط (بترا) –علي فريحات- يشكل تعزيز فرص الاستثمار ابرز مطالب تحقيق التنمية في محافظة عجلون التي تتمتع بميزات طبيعية سياحية وبيئية يجعل منها نقطة جذب لتنفيذ المشاريع وتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة .

وطالب عدد من المهتمين بالشأن البيئي والسياحي وممثلي الجهات المعنية بضرورة استثمار المقومات التي تمتاز بها المحافظة وزيادة التشاركية والتنسيق مابين القطاعين العام والخاص للنهوض بعجلون وبالتالي هذا الامر سيعود بالنفع والفائدة عليها في ظل الحركة السياحية النشطة التي تشهدها .

واشار رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الاسبق عرب الصمادي الى ان تنمية المحافظة كان في مقدمة اولويات جلالة الملك حيث تم اطلاق العديد من المبادرات والمشاريع بهدف تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين والاسراع بتحقيق العمل والانجاز وحل المشاكل والمعيقات والتخفيف عن ابناء المحافظة من خلال برامج عمل حكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وبين ان التطور يجب ان يرافقه تأهيل البنى التحتية ليتلاءم مع حجم الاستثمارات التي من المتوقع ان ترى النور قريبا في ظل وجود التلفريك الذي ساهم في انعاش الحركة السياحية والاقتصاد الوطني .











وبين عضو مبادرة (سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا) حسين المومني أن الاستثمار السياحي في المحافظة هو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات والظروف الراهنة وتحقيق التنمية المحلية لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين في القطاع السياحي والخدمي بما يعود بالنفع والفائدة على المحافظة وابنائها.

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن المجلس يعطي أهمية لتحقيق التنمية للمحافظة من خلال الاسراع في انجاز المشاريع التي وصلت نسبة المتحقق منها فعليا على ارض الواقع 80 بالمئة لــ 108 مشاريع، مبينا انه تم توزيع يتم توزيع الموازنة على مناطق المحافظة بعدالة وإنصاف.

وبين المومني انه يتم التركيز على قطاعات السياحة والآثار وترميم مواقع اثرية وسياحية منها قلعة عجلون ومار الياس وكنيسة سيدة الجبل ومسجد عجلون الكبير بالاضافة الى دعم قطاع الزراعة باستحداث ابراج حماية للغابات لمنع التعديات عليها ومشاريع زراعية للمزارعين.

--(بترا)





ع ف/ف ق

10/02/2024 15:46:31