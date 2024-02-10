تنظيم النسخة الثالثة من منافسات أيلة العالمية للجولف بمشاركة دولية واسعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 10 شباط (بترا)-أمين المعايطة- نظمت شركة واحة أيلة للتطوير يومي الجمعة والسبت، النسخة الثالثة من منافسات أيلة العالمية للجولف بمشاركة موظفيها و 25 من المحترفين واللاعبين والهواة من السعودية والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وفنلندا واسكتلندا وكوريا الجنوبية وروسيا وتايلند.
وأكد كبير مدربي نادي أيلة للجولف جيسون فيرميولن، أن البطولة رائدة تشكل حافزاً إضافياً للتعرف على هذه الرياضة خاصة لأعضاء أسرة أيلة، وانخراط أعضاء نادي أيلة في منافسات تسهم في التحضير لعام تزدحم فيه البطولات، منوها بالدور الرائد الذي تلعبه أيلة في تعزيز انتشار رياضة الجولف على المستوى المحلي والإقليمي والبناء على النجاحات السابقة في تعزيز الأحداث الرياضية خلال عام 2024 والمساهمة في تطوير جيل جديد من اللاعبين في المملكة.
وتأتي النسخة الثالثة ضمن برنامج أيلة المتكامل والهادف إلى تعزيز مسيرة رياضة الجولف وتطويرها في الأردن، ونشرها على الصعيد الوطني إلى فئات جديدة والوصول بها إلى الاحترافية العالمية.
--(بترا)
ا م/ف ق
10/02/2024 15:05:53
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