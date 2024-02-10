Saturday, 10 February 2024 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنظيم النسخة الثالثة من منافسات أيلة العالمية للجولف بمشاركة دولية واسعة

2/10/2024 2:27:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 10 شباط (بترا)-أمين المعايطة- نظمت شركة واحة أيلة للتطوير يومي الجمعة والسبت، النسخة الثالثة من منافسات أيلة العالمية للجولف بمشاركة موظفيها و 25 من المحترفين واللاعبين والهواة من السعودية والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وفنلندا واسكتلندا وكوريا الجنوبية وروسيا وتايلند.
وأكد كبير مدربي نادي أيلة للجولف جيسون فيرميولن، أن البطولة رائدة تشكل حافزاً إضافياً للتعرف على هذه الرياضة خاصة لأعضاء أسرة أيلة، وانخراط أعضاء نادي أيلة في منافسات تسهم في التحضير لعام تزدحم فيه البطولات، منوها بالدور الرائد الذي تلعبه أيلة في تعزيز انتشار رياضة الجولف على المستوى المحلي والإقليمي والبناء على النجاحات السابقة في تعزيز الأحداث الرياضية خلال عام 2024 والمساهمة في تطوير جيل جديد من اللاعبين في المملكة.
وتأتي النسخة الثالثة ضمن برنامج أيلة المتكامل والهادف إلى تعزيز مسيرة رياضة الجولف وتطويرها في الأردن، ونشرها على الصعيد الوطني إلى فئات جديدة والوصول بها إلى الاحترافية العالمية.
--(بترا)
ا م/ف ق
10/02/2024 15:05:53

MENAFN10022024000117011021ID1107836257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث