بني مصطفى ترعى فعالية في جرش تحتفي بإنجازات الوطن

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 10 شباط (بترا) علي فريحات- رعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت فعالية تحتفي بانجازات الوطن بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني، واليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، نظّمتها مبادرة " يلّا نشارك، يلّا نتحزّب" الشبابية وملتقى جرش الثقافي في قاعة بلدية جرش.

وقالت بني مصطفى، إن الأردنيين يستذكرون بهاتين المناسبتين العزيزتين، محطات البناء والتحديث والتطوير التي يقودها جلالة الملك منذ السابع من شباط عام 1999 لمواصلة مسيرة الآباء والاجداد في بناء الأردن عظيمٍ مزدهرٍ ومتطورٍ في مختلف المجالات.

وأضافت أنّ جلالته لطالما أكدّ أنّ التحديث الشامل بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية يشكّل بكل جوانبه مشروعاً وطنياً كبيراً، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية، وتسخّر الجهود والموارد لتحقيقه، بما يعزز مفهوم الديمقراطية والتوسع بالمشاركة الشعبية بالعملية الانتخابية، وتمكين الشباب والمرأة.

وأشارت إلى أنّ الأردن يواصل بكل عزيمة واقتدار مسيرة التحديث والتقدم والإنجاز بقيادة جلالة الملك، الذي جعل من المملكة انموذجًا بالتقدم من خلال التركيز على التنمية المستدامة والإصلاحات الشاملة بمساراتها الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات، وتعزيز مفهوم الديمقراطية.

وأوضحت، أنّ الأردن شهد عملية إصلاح سياسية بتوجيهات من جلالة الملك نتج عنها إقرار تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، تسهم في تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالعمل الحزبي والسياسي، وتمكينهما من الوصول لقبة البرلمان ومواقع صنع القرار، داعيةً للاستفادة من الفرصة والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

كما لفتت إلى الجهود الحكومية بتوجيهات ملكية، والتي تقودها وزارة التنمية الإجتماعية، في مجال الحماية الإجتماعية، وتطبيقها عبر الخطة التنفيذية وتخصيص الموازنات اللازمة لترجمتها الى حيز التطبيق، أخذت الوزارة على عاتقها وعلى محمل الاجتهاد والعمل على تطبيقها وفقًا للرؤى الملكية، وفق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات النوعية للفئات المستهدفة، وضمان تمتّع الاردنيين بحياة كريمة وبيئة عمل لائقة وخدمات اجتماعية مُمَكنة.

وتطرقت بني مصطفى إلى الجهود الجبارة التي يبذلها جلالة الملك لوقف العدوان على قطاع غزة وايصال المساعدات لهم، مشيرة إلى معاناة الأهل في غزة جراء العدوان والتدمير.

بدوره، أشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، إلى الإنجازات التي تحققت على الصعد كافة، رغم التحديات التي واجهت الوطن استطاع تجاوزها بحكمة قيادته واستشرافها للمستقبل.

وبين أن جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية يحرص دائماً على التواصل مع أبناء شعبه والالتقاء بهم في مواقع سكناهم والاستماع إلى المشاكل والتحديات والهموم والمطالب وتحقيق مستقبل أفضل من خلال تأكيد جلالته أهمية العمل الجماعي والتشاركية بين مختلف المؤسسات والقطاعات.

وأشار إلى أن اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية مناسبة عزيزة يستذكر فيها الاردنيون والأردنيات مسيرة الانجازات التي تحققت في عهد جلالته على كل المستويات.

بدوره، استعرض نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة، الإنجازات التي تحققت خلال عهد جلالة الملك، والتطور الذي شهدته المملكة منذ تسلّم جلالته سلطاته الدستورية.

كما أشار رئيس مبادرة " يلّا نشارك، يلّا نتحزّب" وملتقى جرش الثقافي، سيف بني مصطفى، ونائب رئيس بلدية جرش حسن الحوامدة، ونائب رئيس جامعة جرش أحمد الحوامدة، ورئيس لجنة خدمات مخيم سوف، عبد المحسن بنات في كلماتهم إلى الإنجازات التي شهدتها المملكة في كافة المجالات ومختلف الميادين مشيدين بما تم تحقيقه، وأهمية مواصلة الإنجاز والبناء عليه من أجل نهضة الوطن وتحقيق رفاه شعبه.

--(بترا)

ع.ف/ن ح/ف ق

10/02/2024 15:15:48