بني مصطفى ترعى فعالية في جرش تحتفي بإنجازات الوطن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 10 شباط (بترا) علي فريحات- رعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت فعالية تحتفي بانجازات الوطن بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني، واليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، نظّمتها مبادرة " يلّا نشارك، يلّا نتحزّب" الشبابية وملتقى جرش الثقافي في قاعة بلدية جرش.
وقالت بني مصطفى، إن الأردنيين يستذكرون بهاتين المناسبتين العزيزتين، محطات البناء والتحديث والتطوير التي يقودها جلالة الملك منذ السابع من شباط عام 1999 لمواصلة مسيرة الآباء والاجداد في بناء الأردن عظيمٍ مزدهرٍ ومتطورٍ في مختلف المجالات.
وأضافت أنّ جلالته لطالما أكدّ أنّ التحديث الشامل بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية يشكّل بكل جوانبه مشروعاً وطنياً كبيراً، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية، وتسخّر الجهود والموارد لتحقيقه، بما يعزز مفهوم الديمقراطية والتوسع بالمشاركة الشعبية بالعملية الانتخابية، وتمكين الشباب والمرأة.
وأشارت إلى أنّ الأردن يواصل بكل عزيمة واقتدار مسيرة التحديث والتقدم والإنجاز بقيادة جلالة الملك، الذي جعل من المملكة انموذجًا بالتقدم من خلال التركيز على التنمية المستدامة والإصلاحات الشاملة بمساراتها الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات، وتعزيز مفهوم الديمقراطية.
وأوضحت، أنّ الأردن شهد عملية إصلاح سياسية بتوجيهات من جلالة الملك نتج عنها إقرار تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، تسهم في تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالعمل الحزبي والسياسي، وتمكينهما من الوصول لقبة البرلمان ومواقع صنع القرار، داعيةً للاستفادة من الفرصة والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
كما لفتت إلى الجهود الحكومية بتوجيهات ملكية، والتي تقودها وزارة التنمية الإجتماعية، في مجال الحماية الإجتماعية، وتطبيقها عبر الخطة التنفيذية وتخصيص الموازنات اللازمة لترجمتها الى حيز التطبيق، أخذت الوزارة على عاتقها وعلى محمل الاجتهاد والعمل على تطبيقها وفقًا للرؤى الملكية، وفق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات النوعية للفئات المستهدفة، وضمان تمتّع الاردنيين بحياة كريمة وبيئة عمل لائقة وخدمات اجتماعية مُمَكنة.
وتطرقت بني مصطفى إلى الجهود الجبارة التي يبذلها جلالة الملك لوقف العدوان على قطاع غزة وايصال المساعدات لهم، مشيرة إلى معاناة الأهل في غزة جراء العدوان والتدمير.
بدوره، أشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، إلى الإنجازات التي تحققت على الصعد كافة، رغم التحديات التي واجهت الوطن استطاع تجاوزها بحكمة قيادته واستشرافها للمستقبل.
وبين أن جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية يحرص دائماً على التواصل مع أبناء شعبه والالتقاء بهم في مواقع سكناهم والاستماع إلى المشاكل والتحديات والهموم والمطالب وتحقيق مستقبل أفضل من خلال تأكيد جلالته أهمية العمل الجماعي والتشاركية بين مختلف المؤسسات والقطاعات.
وأشار إلى أن اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية مناسبة عزيزة يستذكر فيها الاردنيون والأردنيات مسيرة الانجازات التي تحققت في عهد جلالته على كل المستويات.
بدوره، استعرض نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة، الإنجازات التي تحققت خلال عهد جلالة الملك، والتطور الذي شهدته المملكة منذ تسلّم جلالته سلطاته الدستورية.
كما أشار رئيس مبادرة " يلّا نشارك، يلّا نتحزّب" وملتقى جرش الثقافي، سيف بني مصطفى، ونائب رئيس بلدية جرش حسن الحوامدة، ونائب رئيس جامعة جرش أحمد الحوامدة، ورئيس لجنة خدمات مخيم سوف، عبد المحسن بنات في كلماتهم إلى الإنجازات التي شهدتها المملكة في كافة المجالات ومختلف الميادين مشيدين بما تم تحقيقه، وأهمية مواصلة الإنجاز والبناء عليه من أجل نهضة الوطن وتحقيق رفاه شعبه.
--(بترا)
ع.ف/ن ح/ف ق
10/02/2024 15:15:48
MENAFN10022024000117011021ID1107836256
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