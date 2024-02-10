قتيلان في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 10 شباط (بترا)- قتل شخصان، وأصيب آخرون بعد ظهر اليوم السبت في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارة نفذت منطقة جدرا قرب مدينة صيدا، وأدت إلى تضرر عدد من السيارات والدراجات النارية، مضيفا أنها المرة الاولى التي تنفذ فيها عمليات في هذه المنطقة البعيدة عن نطاق العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل جنوب نهر الليطاني.

وأشار إلى تعرض بلدتي حانين ورميش الحدوديتين لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، فيما تحلق أكثر من خمس مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق النبطية ومرج حاروف والضواحي ومعظم قرى الجنوب.

--(بترا)

ف ج/ن ح/ف ق

10/02/2024 14:45:13