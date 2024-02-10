افتتاح مراكز صحية وعيادات في المفرق والرمثا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 10 شباط (بترا)- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، عددا من المراكز الصحية والأقسام والعيادات بمحافظة المفرق ولواء الرمثا.
ففي المفرق افتتح مركز صحي الحرش الأولي، وفي الرمثا افتتح مركزاً تخصصياً لطب الأسنان ضمن مبنى مركز صحي الرمثا الغربي، وقسما للتأهيل والعلاج الطبيعي وعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز صحي سهل حوران الشامل.
وقال الهواري إنّ افتتاح هذه المنشآت الصحية يأتي بمناسبة بدء احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وضمن سلسلة افتتاحات شرعت بها وزارة الصحة مطلع هذا العام بناء على خطتها الاستراتيجية.
وأضاف ان تكلفة بناء مركز صحي الحرش الأولي تجاوزت 750 ألف دينار من موازنة الوزارة، بمساحة 850 مترا مربعا ليخدم نحو 4200 مواطن.
وأشار إلى أنّ هذا المركز باشر بتقديم خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادات الطب العام، وطب الأسنان، وقسم الإسعاف، وعيادات الأمومة والطفولة.
وبين أن تكلفة تجهيز مركز الرمثا التخصصي لطب الأسنان بلغت 35 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة، وسيقدم خدماته للمواطنين من خلال 5 كراسي أسنان، و6 عيادات تشمل التركيبات السنية والمعالجة اللبية وجراحة اللثة وأسنان الأطفال وتقويم أسنان وجراحة الفكين.
ويحتوي على مختبر أسنان وجهاز تصوير بانوراما، وكوادر طبية متخصصة تشمل 5 أخصائيين، وطبيب أسنان، وفني أشعة، وممرضين وثلاثة مرشدي صحة سنية، وفنيي مختبر أسنان وفنيي صحة.
وأشار الهواري الى أن قسم التأهيل والعلاج الطبيعي يهدف إلى تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى هذه الخدمات بيسر وسهولة، إذ جرى اعتماد مركز صحي سهل حوران الشامل كمركز نموذجي لتقديم هذه الخدمات، تنفيذا لمذكرة تفاهم موقعة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحملة "ابني" لتهيئة 12 مركزا صحيا شاملا لتقديم هذه الخدمات في محافظات المملكة كافة.
وأكد الهواري، سعي الوزارة لتوفير جلسات تأهيلية وعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراكز الصحية الشاملة على أيدي اختصاصيين أكفاء بشراكة حقيقية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحملة "ابني".
وأشار إلى تهيئة مركز صحي القويسمة الشامل قبل عامين لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل جار على تهيئة مراكز صحية أخرى لتقديم هذا النوع من الخدمات.
وثمّن الهواري الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية من خلال تزويد القسم بالأجهزة والمعدات، لافتا إلى قيام الوزارة بتوفير الكوادر الصحية اللازمة داخل هذا القسم.
وقال إن افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين يهدف إلى تقليل نسبة المدخنين والتسهيل على الراغبين بالإقلاع عن التدخين، وتعزيز دافعيتهم لذلك، مشيرا الى أن عدد هذه العيادات وصل إلى 29 تقدم خدماتها للمواطنين لحثهم وتوعيتهم وتوجيههم على الإقلاع عن التدخين من خلال مواعيد منتظمة.
وأكد الهواري أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد خدماتها الصحية ورفع مستوى الرضا عنها.
وحضر الافتتاح الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ومحافظ المفرق سلمان النجادا، ومتصرف الرمثا الدكتور أحمد بركات الزهير، وعدد من نواب المفرق والرمثا، ومجلس محافظة المفرق ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب، ومديرا صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، والرمثا الدكتور ظاهر بلص.
--(بترا)
ب.و/ه ق/ ن ح/ف ق
10/02/2024 14:20:48
MENAFN10022024000117011021ID1107836252
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