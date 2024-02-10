افتتاح مراكز صحية وعيادات في المفرق والرمثا

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 10 شباط (بترا)- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، عددا من المراكز الصحية والأقسام والعيادات بمحافظة المفرق ولواء الرمثا.

ففي المفرق افتتح مركز صحي الحرش الأولي، وفي الرمثا افتتح مركزاً تخصصياً لطب الأسنان ضمن مبنى مركز صحي الرمثا الغربي، وقسما للتأهيل والعلاج الطبيعي وعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز صحي سهل حوران الشامل.

وقال الهواري إنّ افتتاح هذه المنشآت الصحية يأتي بمناسبة بدء احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وضمن سلسلة افتتاحات شرعت بها وزارة الصحة مطلع هذا العام بناء على خطتها الاستراتيجية.

وأضاف ان تكلفة بناء مركز صحي الحرش الأولي تجاوزت 750 ألف دينار من موازنة الوزارة، بمساحة 850 مترا مربعا ليخدم نحو 4200 مواطن.

وأشار إلى أنّ هذا المركز باشر بتقديم خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادات الطب العام، وطب الأسنان، وقسم الإسعاف، وعيادات الأمومة والطفولة.

وبين أن تكلفة تجهيز مركز الرمثا التخصصي لطب الأسنان بلغت 35 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة، وسيقدم خدماته للمواطنين من خلال 5 كراسي أسنان، و6 عيادات تشمل التركيبات السنية والمعالجة اللبية وجراحة اللثة وأسنان الأطفال وتقويم أسنان وجراحة الفكين.

ويحتوي على مختبر أسنان وجهاز تصوير بانوراما، وكوادر طبية متخصصة تشمل 5 أخصائيين، وطبيب أسنان، وفني أشعة، وممرضين وثلاثة مرشدي صحة سنية، وفنيي مختبر أسنان وفنيي صحة.

وأشار الهواري الى أن قسم التأهيل والعلاج الطبيعي يهدف إلى تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى هذه الخدمات بيسر وسهولة، إذ جرى اعتماد مركز صحي سهل حوران الشامل كمركز نموذجي لتقديم هذه الخدمات، تنفيذا لمذكرة تفاهم موقعة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحملة "ابني" لتهيئة 12 مركزا صحيا شاملا لتقديم هذه الخدمات في محافظات المملكة كافة.

وأكد الهواري، سعي الوزارة لتوفير جلسات تأهيلية وعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراكز الصحية الشاملة على أيدي اختصاصيين أكفاء بشراكة حقيقية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحملة "ابني".

وأشار إلى تهيئة مركز صحي القويسمة الشامل قبل عامين لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل جار على تهيئة مراكز صحية أخرى لتقديم هذا النوع من الخدمات.

وثمّن الهواري الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية من خلال تزويد القسم بالأجهزة والمعدات، لافتا إلى قيام الوزارة بتوفير الكوادر الصحية اللازمة داخل هذا القسم.

وقال إن افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين يهدف إلى تقليل نسبة المدخنين والتسهيل على الراغبين بالإقلاع عن التدخين، وتعزيز دافعيتهم لذلك، مشيرا الى أن عدد هذه العيادات وصل إلى 29 تقدم خدماتها للمواطنين لحثهم وتوعيتهم وتوجيههم على الإقلاع عن التدخين من خلال مواعيد منتظمة.

وأكد الهواري أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد خدماتها الصحية ورفع مستوى الرضا عنها.

وحضر الافتتاح الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ومحافظ المفرق سلمان النجادا، ومتصرف الرمثا الدكتور أحمد بركات الزهير، وعدد من نواب المفرق والرمثا، ومجلس محافظة المفرق ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب، ومديرا صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، والرمثا الدكتور ظاهر بلص.

--(بترا)

ب.و/ه ق/ ن ح/ف ق

10/02/2024 14:20:48