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بدء فعاليات بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى

2/10/2024 2:27:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- أطلقت وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية اليوم السبت، فعاليات بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى.
ويشارك في البطولة التي رعاها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ، 2500 طالب وطالبة يمثلون 43 مديرية تربية وتعليم في مختلف المناطق.
وتستمر البطولة حتى 18 الشهر الحالي ويشرف عليها 50 حكماً، إضافة الى حوالي 30 عاملا متخصصا في اللجان لمتابعة البطولة.
--(بترا)
ع س/ف ق

10/02/2024 13:57:10

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