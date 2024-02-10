بدء فعاليات بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى

بدء فعاليات بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى
التاريخ
2/10/2024 2:27:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا)- أطلقت وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية اليوم السبت، فعاليات بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى.
ويشارك في البطولة التي رعاها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ، 2500 طالب وطالبة يمثلون 43 مديرية تربية وتعليم في مختلف المناطق.
وتستمر البطولة حتى 18 الشهر الحالي ويشرف عليها 50 حكماً، إضافة الى حوالي 30 عاملا متخصصا في اللجان لمتابعة البطولة.
--(بترا)
ع س/ف ق
10/02/2024 13:57:10
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