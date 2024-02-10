غزة: الاحتلال يرتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدا خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 شباط (بترا) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 123 شهيدا و 169 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 124 على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.

ونوهت الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 27708 شهداء و67147 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وبحسب مصادر فلسطينية استشهد صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مركبة في تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن برصاص قناصة جيش الاحتلال في قسم الاستقبال والطوارئ داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

إلى ذلك، دعت حركة حماس المؤسسات الأممية والحقوقية إلى توثيق جريمة الاحتلال المروّعة التي أدت إلى استشهاد الطفلة هند رجب ذات الستة أعوام، وأختها لَيَان، إضافة إلى اثنين من المسعفين اللذين حصلا على تنسيق مسبق لإنقاذهما.

كما دعت لمحاكمة جيش الاحتلال المجرم على جرائمه بالقتل المباشر للأطفال والمدنيين العزّل.

وأضافت "أن هذه الجريمة المروّعة، وغيرها من الجرائم البشعة بحق أطفالنا وأهلنا في غزة، ستبقى محفورة في الذاكرة الفلسطينية، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه هذا الكيان المارق على ما اقترفه من جرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

-- (بترا)

أ ش/ب ط

10/02/2024 13:53:39