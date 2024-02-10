الصناعة والتجارة تطرح عطاءين لشراء قمح وشعير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاءين لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من الشعير، و100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المرغوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14-2-2024، ولعطاء القمح، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13-2-2024.
واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
-- (بترا)
ع ن/ب ط
10/02/2024 13:39:15
MENAFN10022024000117011021ID1107836248
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