الصناعة والتجارة تطرح عطاءين لشراء قمح وشعير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاءين لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من الشعير، و100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المرغوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14-2-2024، ولعطاء القمح، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13-2-2024.

واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

-- (بترا)

ع ن/ب ط

10/02/2024 13:39:15