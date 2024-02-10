Saturday, 10 February 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصناعة والتجارة تطرح عطاءين لشراء قمح وشعير

2/10/2024 2:26:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاءين لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من الشعير، و100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المرغوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14-2-2024، ولعطاء القمح، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13-2-2024.
واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
-- (بترا)
ع ن/ب ط
10/02/2024 13:39:15

MENAFN10022024000117011021ID1107836248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث