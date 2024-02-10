التحذير من مجزرة قد تخلف عشرات الاف الشهداء في رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 شباط (بترا) - حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة ومجزرة قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح، محملا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة.
واشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الى ان وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الإسرائيلي تناولت نية وتهديدات جيش الاحتلال بمهاجمة واجتياح محافظة رفح (جنوب قطاع غزة) والتي تضم أكثر من مليون و400 ألف مواطن فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى، مما ينذر بوقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
وحمل المكتب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يُلوّح الاحتلال بارتكابها والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكابه آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية.
وطالب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وكذلك وقف القتل المتعمد ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف تهديدات الاحتلال المستمرة ضد محافظة رفح وغيرها من المحافظات.
-- (بترا)
أ ش/ب ط
10/02/2024 13:33:31
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