التحذير من مجزرة قد تخلف عشرات الاف الشهداء في رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 شباط (بترا) - حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة ومجزرة قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح، محملا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة.

واشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الى ان وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الإسرائيلي تناولت نية وتهديدات جيش الاحتلال بمهاجمة واجتياح محافظة رفح (جنوب قطاع غزة) والتي تضم أكثر من مليون و400 ألف مواطن فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى، مما ينذر بوقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وحمل المكتب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يُلوّح الاحتلال بارتكابها والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكابه آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية.

وطالب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وكذلك وقف القتل المتعمد ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف تهديدات الاحتلال المستمرة ضد محافظة رفح وغيرها من المحافظات.

-- (بترا)

أ ش/ب ط

10/02/2024 13:33:31