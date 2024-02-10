معهد الدراسات المصرفية و اناليتكس موديز يوقعان اتفاقية شراكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا) - وقع معهد الدراسات المصرفية الأردني ومؤسسة "اناليتكس موديز" النسخة الموسّعة من اتفاقية الشراكة بينهما.

وتعد "اناليتكس موديز" جزءاً من "مؤسسة موديز" إحدى أكبر وأشهر وكالات تصنيف الائتمان في العالم.

ووقع اتفاقية الشراكة مدير المعهد الدكتور رياض الهنداوي، ومدير "اناليتكس موديز"/ الشرق الاوسط سهيل شامية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الفرص التدريبية المتقدمة التي يتم تقديمها للمحترفين في القطاع المصرفي والمالي في الأردن من خلال إثراء سلسلة الندوات المتخصصة التي دأب المعهد على تقديمها بالتعاون مع هذه المؤسسة الدولية منذ عام 2015، إضافة إلى إطلاق شهادة مهنية دولية تحمل اعترافاً عالمياً في مجال تقييم الائتمان التجاري تحت مسمى "Certificate in Commercial Credit (CICC)".

وأشاد الدكتور الهنداوي، بأهمية هذه الشراكة للقطاع المصرفي والمالي المحلي وبالدور المرتقب لهذه الشهادة في تعزيز قدرات المحترفين المصرفيين وتطوير مهاراتهم في تقييم الائتمان التجاري، ما يسهم في تعزيز متانة المحافظ الائتمانية وضبط إمكانيات تعثرها وزيادة ربحيتها.

وبين أن المعهد سيتولى ترجمة بنود الاتفاقية على أرض الواقع مباشرةً من خلال عقد العديد من الندوات المتخصصة، كما سيتم طرح برنامج الشهادة المهنية وباللغتين العربية والانجليزية خلال الربع الثاني من هذا العام.

من جانبه، اشار شامية، إلى أن شهادة (CICC) تعد من أهم الشهادات المعترف بها عالمياً في مجال تقييم الائتمان التجاري، وهي المعيار الذهبي في مجال الائتمان بالعالم، وستسهم في رفع الجدارات المعرفية والفنية لموظفي الائتمان من خلال زيادة القدرة على تحديد التأثير المحتمل لمخاطر الائتمان على المحفظة الائتمانية، وتحليل المقترض، وتحديد المخاطر، وهيكل الحل التمويلي الذي يتماشى مع رغبة المؤسسة في المخاطرة واستراتيجية رأس المال، وموازنة المخاطر مع الربحية والقدرة التنافسية عند تسعير التسهيلات الائتمانية، وتطبيق تقنيات مراقبة القروض الديناميكية من أجل تحديد علامات الإنذار المبكر بتدهور الائتمان والاستجابة لها قبل تخلف المتعامل عن السداد.

وتعد هذه الشراكة قفزة نوعية في الخدمات التدريبية المتخصصة في مجال تقييم الائتمان التجاري في المملكة، حيث تؤكد التزام الطرفين بتعزيز القدرات البشرية ورفع مستوى الكفاءة في القطاع المصرفي والمالي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأسواق المصرفية والمالية الأردنية إقليمياً وعالمياً.

-- (بترا)

رش/اص/ب ط

10/02/2024 13:27:54