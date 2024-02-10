15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا) - بلغت مشتريات الأردنيين من الأجهزة الخلوية وإكسسوارتها، عبر البطاقات البنكية، 15 مليون دينار، خلال عام 2023، بحسب جمعية الرؤيا لمستثمري الهواتف الخلوية.
وقالت الجمعية في بيان، اليوم السبت، ان حجم المشتريات عبر البطاقات البنكية للأجهزة الخلوية وإكسسواراتها في السوق الأردنية بلغ 16 مليونا في عام 2021، وارتفعت إلى 23 مليونا في عام 2022، قبل أن تنخفض إلى 15 مليونا في العام الماضي 2023.
وأوضحت ان الزيادة الكبيرة في مشتريات عام 2022 جاءت نتيجة للتأجيل المتكرر لأقساط البنوك، كما أن هذا الارتفاع جاء عقب فترة الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كورونا، ما أتاح الفرصة للمستهلكين لزيادة إنفاقهم على الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.
وعزا رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، الانخفاض في المشتريات عام 2023، الى ان السوق شهد تعديلًا طبيعيًا، بعد الارتفاع الاستثنائي في العام السابق.
وشدد على أهمية التكيف والمرونة في استراتيجيات الأعمال لمواجهة هذه التحديات واستغلال الفرص المستقبلية في سوق الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.
-- (بترا)
غ ح/اص/ب ط
10/02/2024 12:56:34
MENAFN10022024000117011021ID1107836245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.