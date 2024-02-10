15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا) - بلغت مشتريات الأردنيين من الأجهزة الخلوية وإكسسوارتها، عبر البطاقات البنكية، 15 مليون دينار، خلال عام 2023، بحسب جمعية الرؤيا لمستثمري الهواتف الخلوية.

وقالت الجمعية في بيان، اليوم السبت، ان حجم المشتريات عبر البطاقات البنكية للأجهزة الخلوية وإكسسواراتها في السوق الأردنية بلغ 16 مليونا في عام 2021، وارتفعت إلى 23 مليونا في عام 2022، قبل أن تنخفض إلى 15 مليونا في العام الماضي 2023.

وأوضحت ان الزيادة الكبيرة في مشتريات عام 2022 جاءت نتيجة للتأجيل المتكرر لأقساط البنوك، كما أن هذا الارتفاع جاء عقب فترة الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كورونا، ما أتاح الفرصة للمستهلكين لزيادة إنفاقهم على الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.

وعزا رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، الانخفاض في المشتريات عام 2023، الى ان السوق شهد تعديلًا طبيعيًا، بعد الارتفاع الاستثنائي في العام السابق.

وشدد على أهمية التكيف والمرونة في استراتيجيات الأعمال لمواجهة هذه التحديات واستغلال الفرص المستقبلية في سوق الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.

-- (بترا)

غ ح/اص/ب ط

10/02/2024 12:56:34