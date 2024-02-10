الاحتلال يقتحم بيت أمر شمال الخليل ويعتقل 14 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 10 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 14 فلسطينيا، وسرقت أموالا ومصاغا ذهبيا، خلال عملية اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية، وهي: جالا المؤدي الى حلحول، وصافا المؤدي الى البلدة وبلدة صوريف، وشارع الشهيد ياسر عرفات المؤدي الى البلدة وشارع 60، وطريق العين المؤدي الى شارع البقعة، واغلاق منطقة شعب قنوص وشعب اسير، وطرق فرعية أخرى.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية في البلدة محمد عوض، في بيان، ان قوات الاحتلال فجرت قنابل تفريغ داخل بعض المنازل التي اقتحمتها في بلدة بيت أمر، ما أحدث خسائر كبيرة داخلها، إضافة الى الاستيلاء على حوالي 20 مركبة من البلدة، مشيرا الى أن عددا منهم اعتلى أسطح بعض المنازل، وحولوها الى ثكنة عسكرية.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
10/02/2024 12:41:56
MENAFN10022024000117011021ID1107836244
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.