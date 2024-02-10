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الاحتلال يقتحم بيت أمر شمال الخليل ويعتقل 14 فلسطينيا

2/10/2024 2:26:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 10 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 14 فلسطينيا، وسرقت أموالا ومصاغا ذهبيا، خلال عملية اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية، وهي: جالا المؤدي الى حلحول، وصافا المؤدي الى البلدة وبلدة صوريف، وشارع الشهيد ياسر عرفات المؤدي الى البلدة وشارع 60، وطريق العين المؤدي الى شارع البقعة، واغلاق منطقة شعب قنوص وشعب اسير، وطرق فرعية أخرى.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية في البلدة محمد عوض، في بيان، ان قوات الاحتلال فجرت قنابل تفريغ داخل بعض المنازل التي اقتحمتها في بلدة بيت أمر، ما أحدث خسائر كبيرة داخلها، إضافة الى الاستيلاء على حوالي 20 مركبة من البلدة، مشيرا الى أن عددا منهم اعتلى أسطح بعض المنازل، وحولوها الى ثكنة عسكرية.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
10/02/2024 12:41:56

MENAFN10022024000117011021ID1107836244

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