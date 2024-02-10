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حسن الرداد خلال مهرجان الأقصر للسينما: أحب التنوع في تقديم أدواري

2/10/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت اليوم السبت بمعبد الأقصر، المؤتمر الصحفى لتكريم النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورتها الثالثة عشرة، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان.
في البداية قال السيناريست سيد فؤاد: "حسن الرداد من المتواجدين معنا في المهرجان من بداياته، وقدم من قبل حفل افتتاح إحدى الدورات، وفى هذا العام قررنا أن نكرمه على تميزه الفني، لأن التميز عند الفنان لا يرتبط بمدة عمله في المهنة ولكن بما قدمه من أعمال وعاش مع الجمهور".




حسن الرداد وايمى سمير غانم
من جانبه قال حسن الرداد: "سعيد للغاية لتواجدي هنا بمدينة الأقصر، فهى من المدن المقربة لقلبي، وكنت معتادًا دائمًا أن أزورها، ودائمًا ما أشعر في كل مرة أزور المدينة أنني أعيش بين الحضارة، وكذلك سعيد لتكريمي لأنني أعشق السينما لذلك تكريمي من مهرجان له معزة خاصة في قلبي أمر أسعدني".
وعن علاقته بالنجم الراحل سمير غانم، أكد الرداد: "هو عمود من أعمدة السينما، ولديه مدرسة كبيرة في الكوميديا والارتجال هو الأول فيها من أجل أن يخرج ضحكة من القلب، وحتى الآن أحب أن أشاهده خاصة أن ما يصنعه ليس سهلا، وحينما يعيد الكلمة أشعر أن واقعها مختلف عليك كأنه لم يقلها من قبل، ورأيت بعد وفاته حب الناس ولا أستطيع أن أسرد ما تعلمته منه فهى أمور كثيرة أهما أن نكون صادقين".
وعن أهم علامة في مشواره، أوضح "الرداد": "منذ أن كنت في معهد فنون مسرحية أحببت أن أكون ممثلا متنوعاً، والمعهد أتاح لي هذه الفرصة، ومن خلاله نجحت أن أقدم مسرح. ووالدي ساعدني على تقديم أدوار متنوعة لذلك حينما بدأت مشواري حرصت على لعب شخصيات مختلفة، وهو ما أثنى عليه الجمهور، خاصة في أدواري الجادة، لذلك أردت أن أنتقل للكوميديا، وبعدها انتقلت للرومانسي كي أهرب من حصر المخرجين لي في أدوار معينة".
وحكى حسن عن تأثره بغياب والدته، قائلا: "أمي أثّرت في تربيتي ووالدي أيضا، وتعلمت منها المبادئ واحترام النساء وانعكس ذلك على حياتي الشخصية، وأعتقد أن حُسن تصرفاتي خاصة مع النساء يعود لحبي لأمي، كما أنها كانت صاحبة الفضل في دخولي عالم التمثيل فهى من أصرت على استكمال مشواري مع الفن وشجعتني كثيرا حتى أكون ممثلا معروفا".
أما عن تقديمه الأدوار الصعيدية، أكد النجم حسن، أنه يحب الأعمال الصعيدية، وقال: "من الادوار القريبة من قلبي دوري في فيلم "كف القمر"، وفي رمضان المقبل أقدم مسلسل"محارب" وألعب دور شخص من أصول صعيدية". مشددا على أنه يحب أن يلعب دور الشخصية الصعيدية مجددا سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، وإذا وجد نصا جيدا لن يتردد في تقديمه.
بينما قالت النجمة إيمي سمير غانم: "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها مدينة الأقصر، ولم اعتد تلك الأجواء لكنني سعيدة لوجودي هنا"، وتحدثت إيمي عن تأثير والدها النجم سمير غانم فيها فنيا، قائلة: "والدي قامة كبيرة وأحبه وفي أغلب الأوقات أتحدث مثله، وكل من حولي يقولون لي إنني نسخة منه حينما أتحدث، وهو أمر يسعدني". مشيرة إلى أن والديها تركا لها محبة كبيرة، وهما متوغلان بداخلها، وداخل كل من يحبهما.
وأكدت إيمي، أنها تحب كل أفلامها، وكل الأعمال التي قدمتها قريبة منها، موضحة: "أحب فيلم "زنقة ستات" للغاية، ليس لوجود حسن الرداد معها فقط ولكن لأن المزاج العام للفيلم كان رائعا".
أما عن أقرب ممثلة كوميدية لها، كشفت النجمة إيمي سمير غانم، أن النجمة الراحلة سهير البابلي أكثر الممثلات اللاتي يجعلونها تضحك من قلبها، مشيرة إلى أنها مرتبطة بها للغاية، قائلة: "أعشق سهير البابلي وهي نمبر وان وهناك كوميديانات كثيرات تضحكني لكنها أقربهن لقلبي".
واختتمت إيمي حديثها، أنها تتمنى تقديم بطولة مسلسل صعيدي، وقالت: "كان هناك مشروعا من قبل ولكنه لم يكتمل، وإذا عرض علي تقديم عمل صعيدي فيما بعد لن أتردد وسوف أذاكره جيدا". وتابعت: "شقيقتي دنيا تعرف اللهجة الصعيدي وتتقنها بشكل جيد، كما أنني فخورة أن والدي من أصول صعيدية".















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