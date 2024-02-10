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The Bear يعود فى يونيو بعد حصوله على أفضل مسلسل كوميدي فى الأيمى

2/10/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن القائمون على المسلسل الكوميدي The Bear ، عن موعد طرح الموسم الثالث من العمل الدرامي الشهير في يونيو المقبل عبر منصة FX وHulu، بعد نجاح الموسم الثاني بقوة وتحقيقه جوائز بالجملة في سباق الأيمي الأخير.

وسبق وفاز المسلسل الكوميدي The Bear بجائزة أفضل مسلسل كوميدي في حفل تقديم جوائز الأيمي، بالإضافة إلي جائزة أفضل اخراج وأفضل ممثل وممثلة مساعدة في العمل، بالإضافة إلى حصول النجم العالمي جيريمي ألين وايت، جائزة أفضل ممثل رئيسي.

مسلسل The Bear من بطولة جيريمي ألين وايت في دور "كارمي" بيرزاتو ، طاهي النخبة الذي يعود إلى المنزل لإدارة مطعم لعائلته في شيكاغو بعد وفاة شقيقه الأكبر منتحرًا. ويشارك في البطولة آيو إيديبيري ، إيبون موس باتشراش ، ليونيل بويس ، ليزا كولون-زياس ، إدوين لي جيبسون ، كوري هندريكس ، ماتي ماثيسون ، ريتشارد إستيراس وخوسيه إم. ناتالي.










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