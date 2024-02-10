The Bear يعود فى يونيو بعد حصوله على أفضل مسلسل كوميدي فى الأيمى

(MENAFN
- Youm7) أعلن القائمون على المسلسل الكوميدي The Bear ، عن موعد طرح الموسم الثالث من العمل الدرامي الشهير في يونيو المقبل عبر منصة FX وHulu، بعد نجاح الموسم الثاني بقوة وتحقيقه جوائز بالجملة في سباق الأيمي الأخير.
وسبق وفاز المسلسل الكوميدي The Bear بجائزة أفضل مسلسل كوميدي في حفل تقديم جوائز الأيمي، بالإضافة إلي جائزة أفضل اخراج وأفضل ممثل وممثلة مساعدة في العمل، بالإضافة إلى حصول النجم العالمي جيريمي ألين وايت، جائزة أفضل ممثل رئيسي.
مسلسل The Bear من بطولة جيريمي ألين وايت في دور "كارمي" بيرزاتو ، طاهي النخبة الذي يعود إلى المنزل لإدارة مطعم لعائلته في شيكاغو بعد وفاة شقيقه الأكبر منتحرًا. ويشارك في البطولة آيو إيديبيري ، إيبون موس باتشراش ، ليونيل بويس ، ليزا كولون-زياس ، إدوين لي جيبسون ، كوري هندريكس ، ماتي ماثيسون ، ريتشارد إستيراس وخوسيه إم. ناتالي.
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