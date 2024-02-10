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كريستوفر نولان يتغزل فى روبرت داوني جونيور: لطالما أردت أن أعمل معه

2/10/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Youm7) أثنى المخرج العالمي كريستوفر نولان، على النجم العالمي روبرت داوني جونيو ر، الذى عمل معه في تحفته الفنية الأخيرة Oppenheimer وحققا جوائز بالجملة في مشوار الفيلم منذ عرضه حتى الآن، والذى يتوقع الكثيرون أن جونيور هو الممثل الأكثر حظاً لحصد جائزة أفضل ممثل مساعد في سباق الأوسكار المقبل.

ووفقاً لتصريحات نولان التي نقلتها صحيفة فاريتي، عن مقابلته مع ستيفن كولبير في برنامج The Late Show، قال مخرج أوبنهايمر، "ان اختيار روبرت داوني لدور الرجل الحديدي هو أعظم اختيارات للممثلين التي تم اتخاذها على الاطلاق في تاريخ السينما"، مضيفاً "أردت دائما العمل مع داوني بسبب كاريزمته وشخصيته".

روبرت داوني قام بتجسيد شخصية الرجل الحديدي في عالم Marvel
للأبطال الخارقين، منذ 2008 واستمر في تجسيد الشخصية لأكثر من عقد من الزمان، حتى قتل في فيلم "Avengers: Endgame" عام 2019، حيث ظهر في إجمالي تسعة أفلام من مارفل، وتابع نولان في تصريحاته قائلاً: "مع أي شخص تعمل معه، مع الممثلين، فأنت تبحث عن نوع من التواصل العاطفي والتعاطفي، أنت تبحث عن نوع من الكرم، وروبرت لديه هذا الكرم المذهل للروح، هذا يعني أنه عندما يكون في مشهد مع أشخاص آخرين، فهو يتأكد من أنهم جميعًا يبذلون قصارى جهدهم، وأنهم جميعًا قادرون على تقديم أفضل ما لديهم، إنه يساعدهم على توضيح تلك الروابط العاطفية".

وفي مقابلة سابقة مع مجلة نيويورك تايمز في الصيف الماضي، اعترف داونى بأنه كان يشعر بالقلق من أن مهاراته التمثيلية قد تكون معرضة للخطر أثناء لعب دور الرجل الحديدي لمدة 11 عامًا في عالم مارفل السينمائي، فلذلك كان يبحث عن هذا الدور بشكل او بآخر.







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