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شاشات المتحدة تبدأ الترويج لمسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش.. فيديو

2/10/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت الصفحة الرسمية لقناة ON على الترويج لمسلسل "مسار إجباري" للنجم أحمد داش، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ضمن السباق الدرامي، ونشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر فيس بوك، مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله مشهد من كواليس المسلسل المنتظر، وكتبت: "انتظروا مسلسل مسار إجباري في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".

مسلسل "مسار إجبارى" يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.








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