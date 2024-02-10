20 ثانية جديدة لمسلسل إمبراطورية ميم قبل عرضه فى السباق الرمضانى.. فيديو

MENAFN - Youm7) طرحت قناة DMC مقطع فيديو ترويجي جديد لمسلسل إمبراطورية مي ، للنجم خالد النبوي، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل ومن إخراج محمد سلامة، لتعلن عن بدء الترويج لمسلسلات رمضان تحت هاشتاج "شهر الفرحة".

ويواصل النجم خالد النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "امبراطورية ميم" المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يقدم النبوى هذا العام الدراما الاجتماعية العائلية خلال شخص يعيش حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد يطرق بابه.مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.