4 أبراج تقدر تسيب حيوانك الأليف معها وأنت مسافر.. هيراعوهم بحب

MENAFN - Youm7) وجود حيوان أليف في حياتك يمنحك قدرًا لا محدود من البهجة والمرح، ولكنه في الوقت نفسه يحملك مسئولية كبيرة، خاصة عند الخروج من المنزل والسفر لوقت طويل، والكثير من أصحابالحيوانات الأليفةيشعرون بالتوتر والقلق إزاء ترك حيواناتهم الأليفة بمفردها في المنزل أثناء السفر، وفي الوقت نفسه لا يعرفون من يمكنهم الاعتماد عليه من أجل مجالستهم والعناية بهم.

ووفقًا لموقع

pinkvilla فإن هؤلاء سيكونوا محظوظين إذا كان في حياتهم واحد من مواليد 4 أبراج بعينها، لا يمانعون على الإطلاق في مجالسة الحيوانات الأليفة لأصدقائهم بل وسيفعلون هذا بكل حب، فتعرف على هذه الأبراج.



- برج السرطان

يتميز مواليد برج السرطان بالرعاية والتعاطف مع الأفراد الذين يهتمون حقًا برفاهية أحبائهم، بما في ذلك حيواناتهم الأليفة لذلك، من المرجح أن يستمتع السرطان بقضاء الوقت مع الحيوانات الأليفة الخاصة بأصدقائه وتزويدها بالحب والرعاية أثناء غياب أصحابها، من خلال تحمل مسؤولية إطعام ومراقبة الحيوانات الأليفة الخاصة بأصدقائهم، يحب برج السرطان أن يعتقد أنهم يثبتون موثوقيتهم. كما أنه يساعدهم على تعميق روابط الصداقة.











- برج العذراء

برج العذراء هم أفراد مسؤولون يأخذون التزاماتهم على محمل الجد، وإنهم يفهمون الرابطة العميقة الموجودة بين الحيوان الأليف وصاحبه، وهي علاقة مبنية على الحب والولاء غير المشروط ومن ثم، فمن المرجح أن يتعاملوا مع الحيوانات الأليفة بتفانٍ واهتمام بالتفاصيل.

علاوة على ذلك، فإنهم يرون أن مجالسة الحيوانات الأليفة توفر فرصة فريدة لخوض تجارب جديدة وصنع ذكريات عزيزة أثناء تعاملهم مع حيوان صديقهم الأليف، يخلق برج العذراء لحظات من الفرح والضحك والرفقة التي تزيد من جمال حياتهم. سواء كان ذلك يلعب في الفناء الخلفي، أو يحتضن على الأريكة، أو يذهب في نزهة ممتعة، فإن مواليد برج العذراء يستمتعون بهذه اللحظات تمامًا.











- برج الميزان

يعرف برج الميزان بحبهم للانسجام والرفقة إنهم يستمتعون بقضاء الوقت مع الأصدقاء ومن المرجح أن يستمتعوا بفرصة الارتباط بالحيوانات الأليفة الخاصة بأصدقائهم مع توفير الرعاية والاهتمام لهم. قد يرون أيضًا أن جلوس الحيوانات الأليفة هو فرصة لقضاء بعض الوقت مع الحيوانات مع مساعدة صديق محتاج أيضًا علاوة على ذلك، فإنهم يشعرون أن رعاية الحيوانات الأليفة هي بمثابة تعبير قوي عن التعاطف والرحمة.

إنه يعكس رغبتهم الحقيقية في المساعدة في تخفيف التوتر وتوفير راحة البال للأصدقاء الذين قد يسافرون أو يواجهون التزامات أخرى من خلال التدخل لرعاية حيوان صديقهم الأليف، يقدم مواليد برج الميزان شعورًا بالطمأنينة والأمان، حيث أن رفيقهم ذو الفراء في أيدٍ أمينة هذا العمل اللطيف يتحدث كثيرًا عن عمق صداقتهم في النهاية، يظهر هذا رغبة مولود الميزان في الذهاب إلى أبعد الحدود لدعم زملائهم المقربين في أوقات الحاجة.











- برج الحوت

مواليد الحوت هم شخصيات رحيمة ولها علاقة عميقة بالحيوانات من المحتمل أن يستمتعوا برفقة حيوانات أصدقائهم الأليفة وقد يجدون الرضا في تزويدهم بالحب والمودة أثناء غياب أصدقائهم، إنهم يحبون تدليل القطط أو الأرانب الخاصة بأصدقائهم لأن ذلك يغذي الشعور بالمسؤولية والمساءلة يحب الحوت إعطاء الأولوية لرفاهية وسلامة حيوان صديقه الأليف، والالتزام بجداول التغذية، وإجراءات العلاج، وتعليمات الرعاية المحددة الأخرى.













