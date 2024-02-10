إزاى تتعامل مع ابنك المراهق لما يبدأ يحب؟ 5 ريد فلاجز مهم يعرفهم

MENAFN - Youm7) على الرغم من أن غالبية قصص الحب في المراهقة لا تؤدي إلى علاقة جادة وارتباط طويل الأمد إلا أنه لا يجب أبدًا الاستهانة بتأثيرها على المراهق وتصوره عن الحب وشكل علاقاته العاطفية حتى بعد أن يصبح بالغًا، لذلك من الضروري أن يوفر له الأب والأم التوجيه اللازمين خلال هذه المرحلة الحرجة، ولابد من تحصينه بالوعي الكافي بشأن أبرز المؤشرات الحمراء Red flags التي تحذر من أنه يتعرض للإساءة في هذه العلاقة العاطفية.ولذلك أشار موقع"sheknows" إلى 5 إشارات حمراء يجب للمراهق سواء كان صبيًا أو فتاة أن يعرف عنها قبل أن يخوض تجربته العاطفية الأولى: الإغراق بالمشاعر (Love bombing):

مصطلح "Love bombing" أصبح شائعًا في السنوات الأخيرة، ولكنه في الواقع جزء من نمط إساءة قديم وشهير، فإذا كانت العلاقة تتميز بتقلبات مفرطة بين فترات سعادة شديدة وإغراق بالمشاعر والاهتمام واللفتات الرومانسية ثم فترات تراجع كبير وانسحاب، فهذا يشير إلى وجود نمط غير صحي في العلاقة. يجب أن تكون العلاقات مستقرة ومتوقعة وتحافظ على الاحترام المتبادل حتى في أدنى حالاتها.

الإغراق بالمشاعر السلوك الهوسي في بداية الحب، يمكن أن يكون الشعور بالاهتمام من الطرف الآخر مؤشرًا جيدًا، خاصةً إذا كانت مصحوبا بالحماس. ومع ذلك، يمكن أن يتحول هذا الاهتمام إلى سلوك مرضي إذا لم يتم التحكم فيه. إذا كان الطرف الآخر يتصرف بشكل مهووس أو يبدو وكأنه يظهر في كل مكان يذهب إليه ابنك، فقد يشير ذلك إلى عدم قدرته على احترام الحدود. الغيرة تعتبر الغيرة إشارة حمراء تشير إلى عدم النضج في العلاقة. قد يمكن التعامل مع الغيرة من خلال التواصل المفتوح، وأحيانًا يمكن أن تتلاشى مع النضج. ومع ذلك، يمكن أن تتحول الغيرة بسرعة إلى مشكلة كبيرة. يجب أن تقوم العلاقة الصحية على الثقة المتبادلة والاحترام بغض النظر عن العمر. الضغط للقيام بأشياء لا يريدها لا أحد يجب أن يشعر بالضغط للقيام بأي شيء يجعله يشعر بالازعاج وعدم الارتياح، وهذا ينطبق بشكل خاص على الشركاء الرومانسيين. يجب على ابنك أن لا يشعر بالضغط للقيام بأي شيء يجعله يشعر بعدم الارتياح. يجب أن تكون العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل وحرية كل شخص فيها للوجود كفرد مستقل. الكذب والتلاعب الكذب والتلاعب هما أيضًا مؤشران حمراء في العلاقة. يجب أن يتعلم ابنك أن الصدق والنزاهة أمور أساسية في أي علاقة صحية. إذا لاحظ وجود تصرفات كاذبة أو تلاعبية من الطرف الآخر، فقد يكون هذا دليلاً على أنه لا يحترم الحدود وقد يسبب مشاكل في العلاقة. ماذا يفعل إذا واجه هذه المؤشرات الحمراء؟يجب عليك أن تجعل ابنك يشعر بأنك ملجأه الوحيد، ويجب أن يشعر بالثقة تجاهك عندما يطلب مساعدتك في شيء خاص به، و عليك كوالد أن تتذكر أن طفلك يعمل مع برامج غير مكتملة في أدمغته من شأنها أن توجه الميزان نحو اتخاذ قرارات عاطفية متهورة، وأفضل طريقة للمساعدة هي تجنب فضحه، وبذل كل ما في وسعك لطمأنة ابنك المراهق أنك لن تغضب منه أو تشعر بخيبة أمل فيه، أو ستعاقبه إذا جاء إليك بسبب أخطاء ارتكبها في علاقته، لحماية ابنك من أن يتعرض للابتزاز أو الضغط من الطرف الآخر، وتعامل معه بهدوء حتى في أسوأ المواقف حتى يعود إليك عندما يفعل أي شيء خطأ.