لو عندك بنطلون جلد.. أفكار مختلفة لارتدائه في كل المناسبات

MENAFN - Youm7) البنطايل الجلد هي الأكثر انتشارًا في فصل الشتاء ولكن تحتار الكثيرات دائمًا في كيفية ارتدائه وتنسيقه مع الملابس فمن التيشيرتات والقمصان إلى السترات الصوفية المريحة، يمكنك ارتداء البنطايل الجلد للعمل وعطلة نهاية الأسبوع وكل شيء بينهما، وفى هذه السطور إليكِ أفكار مختلفة لارتداء البنطلون الجلد حسب ما ذكره موقع charmedbycamille

بنطلون جلد مع بليزر

إذا لم تكوني متأكدة من أين تبدأي بارتداء البنطلون الجلد، فابحثي عن القطع الأساسية في خزانتك التي ربما تمتلكينها بالفعل، فمن الممكن ارتداء البنطلون الجلد الضيق أو الواسع مع قميص أبيض أو اسود وبليزر.

بنطلون جلد واسع مع تيشيرت

لارتداء البنطايل الجلدية بشكل غير رسمي، ارتديها من خلال تنسيق الساق المستقيمة مع تي شيرت برسومات أو قميص من النوع الثقيل وحذاء رياضي أبيض.





بنطلون جلد وبلوزة

من الممكن أن ترتدى البناطيل الجلد مع حذاء بكعب عالٍ وبلوزة ستان او مزخرفة وهى مناسبة أكثر في الحفلات والمناسبات.





بنطلون جلد مع بالطو

خلال الأشهر الباردة، من الممكن أن ترتدى البنطلون الجلد مع سترة ذات ياقة عالية أو معطف طويل





بنطلون جلد وجاكيت جينز

البنطلون الجلد مع الجاكيت الجينز وتوب أبيض أو أسود من أكثر الطرق البسيطة والمريحة في ارتداء البنطلون الجلد كما تعطيكى مظهرا جذابا.