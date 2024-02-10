لو عندك بنطلون جلد.. أفكار مختلفة لارتدائه في كل المناسبات

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- Youm7) البنطايل الجلد هي الأكثر انتشارًا في فصل الشتاء ولكن تحتار الكثيرات دائمًا في كيفية ارتدائه وتنسيقه مع الملابس فمن التيشيرتات والقمصان إلى السترات الصوفية المريحة، يمكنك ارتداء البنطايل الجلد للعمل وعطلة نهاية الأسبوع وكل شيء بينهما، وفى هذه السطور إليكِ أفكار مختلفة لارتداء البنطلون الجلد حسب ما ذكره موقع charmedbycamille
بنطلون جلد مع بليزر
إذا لم تكوني متأكدة من أين تبدأي بارتداء البنطلون الجلد، فابحثي عن القطع الأساسية في خزانتك التي ربما تمتلكينها بالفعل، فمن الممكن ارتداء البنطلون الجلد الضيق أو الواسع مع قميص أبيض أو اسود وبليزر.
بنطلون جلد واسع مع تيشيرت
لارتداء البنطايل الجلدية بشكل غير رسمي، ارتديها من خلال تنسيق الساق المستقيمة مع تي شيرت برسومات أو قميص من النوع الثقيل وحذاء رياضي أبيض.
بنطلون جلد وبلوزة
من الممكن أن ترتدى البناطيل الجلد مع حذاء بكعب عالٍ وبلوزة ستان او مزخرفة وهى مناسبة أكثر في الحفلات والمناسبات.
بنطلون جلد مع بالطو
خلال الأشهر الباردة، من الممكن أن ترتدى البنطلون الجلد مع سترة ذات ياقة عالية أو معطف طويل
بنطلون جلد وجاكيت جينز
البنطلون الجلد مع الجاكيت الجينز وتوب أبيض أو أسود من أكثر الطرق البسيطة والمريحة في ارتداء البنطلون الجلد كما تعطيكى مظهرا جذابا.
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