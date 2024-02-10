منعًا للإحراج.. إتيكيت أكل المخللات فى العزومات والأماكن العامة

(MENAFN
- Youm7) يهتم البعض بوضع المخللات على طاولة الطعام بل وتعد أمرا مهما وأساسيا بالنسبة لهم، ولأن الزيتون والليمون من ضمن المخللات المحببة لقلوب الكثير ووجودهم على طاولة كل فئات المجتمع أمر يجعل للطعام قبول أكثر من عدم تواجدهم، فلابد أن نتعرف علي إتيكيت تناولهم
بقواعد لا تتسبب في إحراجك وفقًا لما أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.
الزيتون المخلل إتيكيت تناول الزيتون
قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ اليوم السابع:" إذا
كانت أدوات المائدة كاملة من شوكة وسكينة، ففي هذه الحالة لابد أن نأخذ ما يكفينا من الزيتون في طبق الطعام الخاص بنا،
ويفضل استعمال الشوكة لغرس اسنانها في الزيتونة بهدوء و يمكن تثبيت حبة الزيتون بطرف السكين حتي لا تنزلق الزيتونة وتحدث فوضي على الطاولة، ومن ثم عدم وضعها كاملة في الفم وإنما قضم قطع صغيرة من حبة
الزيتون حتي تنتهي.
إتيكيت تناول الزيتون المخلى
وتابعت:" في حالة إذا
كانت الزيتونة مخليه تعد أسهل الطرق لتقديم الزيتون على الطاولة في
العزومات، ويتم تناوله بأخذ شرائح تتناسب مع طعامنا في الطبق الخاص بنا و من ثم غرس الشوكة في شريحة واحدة فقط، فمن غير اللائق أن يتم أكل عدد كبير من شرائح الزيتون في شوكه واحدة وحتي لا يظهر الفم بشكل غير راقي و هو ممتلئ بالطعام".
في حالة عدم
تواجد أدوات الطعام
وتقول :" في حالة عدم توفر أدوات الطعام، فالإمساك بطرف الزيتونة يكون بإصبعي السبابة والابهام فقط لا غير ولا ترمي حبه الزيتون داخل الفم بشكل غير راقي وإنما لابد أن نقوم بقضم قطع صغيرة من حبه الزيتون ومن ثم وضع البذرة على الجانب الأيسر داخل الطبق ولا يسمح مطلقاً أن توضع البذور على الطاولة.
إتيكيت تناول الليمون المخلل
وتقول: "يعتبر الليمون المخلل من المخللات السهلة في تناولها، و ذلك لأنها من المخللات اللينة بعض الشيء، فيتم أخذ لمونه واحدة بماسك المخللات ووضعها في طبق الطعام الخاص بنا و من ثم يتم تثبيت الشوكة في طرف الليمونة وتقطيعها إلى نصفين، ومن ثم يمكن إزالة قلب الليمونة إذا كان سائلا بشكل مبالغ فيه ووضعه على يسار الطبق وبعد ذلك يقطع الليمون إلى قطع صغيرة وتناولها بالشوكة مع المأكولات الأخرى، مع عدم خلط قطع الليمون بالمأكولات الموجودة بالطبق.
إتيكيت تناول الليمون بدون أدوات المائدة
وتقول :" أما إذا في حالة عدم توفر شوكة وسكينة، فيمكن الإمساك بالليمونة بأصبعي السبابة والابهام وعدم التقديم بالرأس فوق طبق الطعام ولكن على الجالس أن يكون مستقيم الظهر وفي اليد اليسرى منديلا حتي لا تتسبب سوائل الليمون بالفوضى على الملابس، إذا اكتفيت من تناول الليمون المخلل لا يصح إعادة الباقي منها في
طبق المخلل الرئيسي وانما توضع على الطرف الأيسر من طبقك".
الزيتون
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