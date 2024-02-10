منعًا للإحراج.. إتيكيت أكل المخللات فى العزومات والأماكن العامة

MENAFN - Youm7) يهتم البعض بوضع المخللات على طاولة الطعام بل وتعد أمرا مهما وأساسيا بالنسبة لهم، ولأن الزيتون والليمون من ضمن المخللات المحببة لقلوب الكثير ووجودهم على طاولة كل فئات المجتمع أمر يجعل للطعام قبول أكثر من عدم تواجدهم، فلابد أن نتعرف علي إتيكيت تناولهمبقواعد لا تتسبب في إحراجك وفقًا لما أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.

الزيتون المخلل إتيكيت تناول الزيتون



قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ اليوم السابع:" إذا

كانت أدوات المائدة كاملة من شوكة وسكينة، ففي هذه الحالة لابد أن نأخذ ما يكفينا من الزيتون في طبق الطعام الخاص بنا،

ويفضل استعمال الشوكة لغرس اسنانها في الزيتونة بهدوء و يمكن تثبيت حبة الزيتون بطرف السكين حتي لا تنزلق الزيتونة وتحدث فوضي على الطاولة، ومن ثم عدم وضعها كاملة في الفم وإنما قضم قطع صغيرة من حبة

الزيتون حتي تنتهي.

إتيكيت تناول الزيتون المخلى

وتابعت:" في حالة إذا

كانت الزيتونة مخليه تعد أسهل الطرق لتقديم الزيتون على الطاولة في

العزومات، ويتم تناوله بأخذ شرائح تتناسب مع طعامنا في الطبق الخاص بنا و من ثم غرس الشوكة في شريحة واحدة فقط، فمن غير اللائق أن يتم أكل عدد كبير من شرائح الزيتون في شوكه واحدة وحتي لا يظهر الفم بشكل غير راقي و هو ممتلئ بالطعام".

في حالة عدمتواجد أدوات الطعام

وتقول :" في حالة عدم توفر أدوات الطعام، فالإمساك بطرف الزيتونة يكون بإصبعي السبابة والابهام فقط لا غير ولا ترمي حبه الزيتون داخل الفم بشكل غير راقي وإنما لابد أن نقوم بقضم قطع صغيرة من حبه الزيتون ومن ثم وضع البذرة على الجانب الأيسر داخل الطبق ولا يسمح مطلقاً أن توضع البذور على الطاولة.

إتيكيت تناول الليمون المخلل

وتقول: "يعتبر الليمون المخلل من المخللات السهلة في تناولها، و ذلك لأنها من المخللات اللينة بعض الشيء، فيتم أخذ لمونه واحدة بماسك المخللات ووضعها في طبق الطعام الخاص بنا و من ثم يتم تثبيت الشوكة في طرف الليمونة وتقطيعها إلى نصفين، ومن ثم يمكن إزالة قلب الليمونة إذا كان سائلا بشكل مبالغ فيه ووضعه على يسار الطبق وبعد ذلك يقطع الليمون إلى قطع صغيرة وتناولها بالشوكة مع المأكولات الأخرى، مع عدم خلط قطع الليمون بالمأكولات الموجودة بالطبق.

إتيكيت تناول الليمون بدون أدوات المائدة

وتقول :" أما إذا في حالة عدم توفر شوكة وسكينة، فيمكن الإمساك بالليمونة بأصبعي السبابة والابهام وعدم التقديم بالرأس فوق طبق الطعام ولكن على الجالس أن يكون مستقيم الظهر وفي اليد اليسرى منديلا حتي لا تتسبب سوائل الليمون بالفوضى على الملابس، إذا اكتفيت من تناول الليمون المخلل لا يصح إعادة الباقي منها في

طبق المخلل الرئيسي وانما توضع على الطرف الأيسر من طبقك".







الزيتون







