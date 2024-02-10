أخبار الاقتصاد اليوم.. وزيرا التخطيط والزراعة يتابعان الإصلاحات الهيكلية

MENAFN - Youm7) تنوعت اليوم السبت 10 فبراير 2024، أخبار الاقتصاد المصرى ومن أبرزها عقدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

وزيرا التخطيط والزراعة يتابعان موقف برنامج الإصلاحات الهيكلية بقطاع الزراعة

عقدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.

وفي بداية الاجتماع رحبت د. هالة السعيد بوزير الزراعة وقيادات الوزارة وأوضحت أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.





وأضافت "السعيد" أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة كما يُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي. إلى جانب مساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلاً عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً.

من جانبه توجه "السيد القصير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المختص بإعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تبني مجموعة من الأسس التنفيذية في إطار إتباع الدولة المصرية للنهج التشاركي الذي يتميز بكفاءة عالية من التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.





كما أكد "القصير " أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف الى ذلك ان هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.واستعرض "وزير الزراعة" السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية، وأضاف وزير الزراعة أن الهدف الاستراتيجي الأول "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه. كما يشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته" على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي. اما الهدف الاستراتيجي الثالث " زيادة تنافسية الصادرات الزراعية " فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية. وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع "خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين" ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.

وزير التجارة: 529 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وبلغاريا 2023

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً مع بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصري، حضر الاجتماع نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري

جيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.





وأوضح سمير، أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً، لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر بإجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





‫وزير قطاع الأعمال: التوسع فى زراعة القمح وبنجر السكر بالصالحية

وزير قطاع الاعمال





فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتحسين مؤشرات الأداء، وكذلك استيعاب العاملين للاستراتيجية الجديدة للعمل في كافة الشركات التابعة، وفي ظل التوجه العام والعمل على تحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي في المنتجات والمحاصيل الغذائية والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وزيادة المساحة المحصولية بتعظيم عوائد وحدتي المساحة الزراعية والمياه ، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية تفقد خلالها المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي ومزارع الخضر والفاكهة وغيرها من مشروعات الإنتاج الزراعي في زمام الأراضي التابعة لشركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بحضور المهندس هانى سليمان العضو المنتدب التنفيذى للشركة ومسئولى شركة إيجيكو.





الملا يبحث مع وزير الطاقة البلغارى الفرص الاستثمارية المتاحة فى البترول والطاقة الخضراء

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رومن راديف وزير الطاقة البلغارى والوفد المرافق له والذى يزور مصر حالياً ضمن وفد رفيع المستوى من المسئولين البلغاريين، حيث تم بحث سبل التعاون المقترحة بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء.





وزير الاتصالات يبحث مع وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا فتح آفاق للتعاون المشترك

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ميلينا ستوتشيفا وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا والوفد المرافق لها لمناقشة فتح آفاق للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من أعمال لجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا التى تعقد برئاسة وزيرى خارجية البلدين فى القاهرة.



















