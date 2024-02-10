ماذا تعرف عن المراجعة العالمية للمعونة من أجل التجارة الدولية؟

MENAFN - Youm7) سيتم إجراء المراجعة العالمية القادمة للمعونة من أجل التجارةAid-for-Trade في الفترة من 26 إلى 28 يونيو في منظمة التجارة العالمية تحت شعار "تعميم التجارة"، وقد تم الإعلان عنها في 1 فبراير في اجتماع للجنة التجارة والتنمية.





وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية ، تعد المراجعة العالمية التي تُجرى كل سنتين بمثابة منصة عالمية لتسليط الضوء على المجالات التي تحتاج فيها الاقتصادات النامية وأقل البلدان نمواً إلى الدعم للتغلب على القيود المفروضة على جانب العرض والتي تحد من مشاركتها في التجارة العالمية. فهو يساعد على حشد الدعم لمعالجة هذه القضايا حتى تتمكن هذه البلدان من جني أقصى الفوائد الاقتصادية من التجارة.







وقالت زامبيا إن وضع معايير لدعم النمو الصناعي والتجاري وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد يحتل مكانة عالية في جدول أعمالها. وسوف تلعب التجارة دوراً أساسياً في دعم خروج زامبيا مستقبلاً من فئة أقل البلدان نمواً، فضلاً عن جهودها الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ.





وشاركت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) نظرة عامة على "استراتيجية التجارة الإلكترونية وخطة التنفيذ 2023-2027" التي تم إطلاقها في يوليو 2023، والتي بموجبها سيتم اعتماد التدابير المتعلقة بالتجارة الإلكترونية على المستوى الإقليمي لخلق فرص العمل. والمساعدة في تنويع الاقتصادات.





وكما هو موضح في الورقة البيضاء للتنمية الدولية الصادرة في نوفمبر 2023، أكدت المملكة المتحدة على أهمية معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر المدقع في الاقتصادات النامية من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وشددت المملكة المتحدة على الكيفية التي يمكن بها للتجارة في السلع والخدمات أن تكون بمثابة محرك للتحول الاقتصادي في هذه البلدان.





وقامت 3 مؤسسات مالية دولية بتزويد اللجنة بمعلومات عن المشاريع الحالية حيث قال بنك التنمية الأفريقي إنه تم تعبئة ملياري دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات في إطار برنامج السندات المستدامة، الذي يقوم البنك من خلاله بتمويل مشاريع لدعم تغير المناخ والنمو الشامل في أفريقيا.

كما تم استثمار ما مجموعه 1.5 مليار دولار أمريكي في المرفق الأفريقي لإنتاج الغذاء في حالات الطوارئ لبناء قدرة النظم الغذائية في أفريقيا على الصمود من خلال تعزيز إنتاج الحبوب والحبوب الزيتية.

وأشار بنك التنمية الآسيوي إلى أنه دعم 47.5 مليار شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - منها 46.1 مليون مملوكة أو تقودها نساء - في تعزيز مشاركتها في سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية. وقد ركزت المشاريع على بناء قدرات البنية التحتية، والحصول على التمويل، والاتصال الرقمي، وإصلاح السياسات.

وسلط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الضوء على المشاريع الحالية المتعلقة بالاتصال الرقمي والأمن الغذائي وتسهيل التجارة وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية. قام البنك بتوزيع 13 مليار يورو في الاقتصادات التي يعمل فيها في عام 2023 و2 مليار يورو في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب.