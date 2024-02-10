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تستخدم للولادة وجلب الحظ.. اكتشاف 10 عصى يعود تاريخها لـ2500 سنة بالصين

2/10/2024 2:26:02 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف خلال أعمال التنقيب في موقع أثر
يعود
عمره لـ
2500 عام في بويانج، بالصين مجموعة مكونة من 10 عصي جميعها منقوشة بنظام ترقيم صيني قديم يعرف باسم السيقان السماوية العشرة، وأيضًا بالأثني عشر الفروع الأرضية باللغة الصينية.

ويعتقد أن الـ 10 عصى، هذه كانت عناصر مقدسة كان من الممكن استخدامها في جلسات قراءة الطالع أو من خلال الاحتفالات الدينية المنظمة للاتصال بالكائنات الإلهية.

ومع جذور تعود إلى العصور القديمة، تم استخدام العصى السماوية والفروع الأرضية في المقام الأول لأغراض حفظ الوقت، وتم اشتقاق نظامي العد هذين من الملاحظات والقياسات الفلكية، وكانا يتمتعان بشعبية كبيرة في الصين القديمة وفي أجزاء أخرى من آسيا أيضًا، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

ويمكن إرجاع هذه الممارسة إلى العصر الذى كانت فيه أسرة شانج تسيطر على البلاد، بين عامى 1600 و1050 قبل الميلاد، كما يشير الباحثون إلى أن العظام التي تم العثور عليه في الصين ويعود تاريخها إلى حوالي 1000 قبل الميلاد كان منقوشًا عليه أشكال سماوية، وإن ربط نظام الترقيم المقدس هذا بآثار تستخدم للتنبؤ بالمستقبل ينشئ صلة واضحة في الفكر الصيني القديم بين قراءة الطالع والقياسات والظواهر الفلكية المهمة.

كما كان الصينيون يستخدمونها للمشورة حول كيفية علاج المشاكل الطبية، وضمان الولادة الآمنة، وضمان النجاح في الحملات العسكرية أو رحلات الصيد، وحماية المحاصيل السنوية من قوى الطبيعة، كما كان يُعتقد أن مجرد التشاور مع هؤلاء المستشارين الحكماء يجلب الحظ السعيد.







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