تستخدم للولادة وجلب الحظ.. اكتشاف 10 عصى يعود تاريخها لـ2500 سنة بالصين

(MENAFN
- Youm7) اكتشف خلال أعمال التنقيب في موقع أثر
يعود
عمره لـ
2500 عام في بويانج، بالصين مجموعة مكونة من 10 عصي جميعها منقوشة بنظام ترقيم صيني قديم يعرف باسم السيقان السماوية العشرة، وأيضًا بالأثني عشر الفروع الأرضية باللغة الصينية.
ويعتقد أن الـ 10 عصى، هذه كانت عناصر مقدسة كان من الممكن استخدامها في جلسات قراءة الطالع أو من خلال الاحتفالات الدينية المنظمة للاتصال بالكائنات الإلهية.
ومع جذور تعود إلى العصور القديمة، تم استخدام العصى السماوية والفروع الأرضية في المقام الأول لأغراض حفظ الوقت، وتم اشتقاق نظامي العد هذين من الملاحظات والقياسات الفلكية، وكانا يتمتعان بشعبية كبيرة في الصين القديمة وفي أجزاء أخرى من آسيا أيضًا، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.
ويمكن إرجاع هذه الممارسة إلى العصر الذى كانت فيه أسرة شانج تسيطر على البلاد، بين عامى 1600 و1050 قبل الميلاد، كما يشير الباحثون إلى أن العظام التي تم العثور عليه في الصين ويعود تاريخها إلى حوالي 1000 قبل الميلاد كان منقوشًا عليه أشكال سماوية، وإن ربط نظام الترقيم المقدس هذا بآثار تستخدم للتنبؤ بالمستقبل ينشئ صلة واضحة في الفكر الصيني القديم بين قراءة الطالع والقياسات والظواهر الفلكية المهمة.
كما كان الصينيون يستخدمونها للمشورة حول كيفية علاج المشاكل الطبية، وضمان الولادة الآمنة، وضمان النجاح في الحملات العسكرية أو رحلات الصيد، وحماية المحاصيل السنوية من قوى الطبيعة، كما كان يُعتقد أن مجرد التشاور مع هؤلاء المستشارين الحكماء يجلب الحظ السعيد.
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